Finantspettuse ohvriks langenud kunstnike liit valis tagasi senised juhid

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Kuna rohkem avaldusi ei laeknud, olidki nemad ainsad kandidaadid.

Kunstnike liidu senine president Maarin Ektermann ja asepresident Tüüne-Kristin Vaikla astusid oktoobri keskel ametist tagasi, et anda võimalikele uutele soovijatele ruumi kandideerimiseks, kuid otsustasid hiljem tagasi kandideerida.

Südalinna teatris toimunud erakorralise suurkogu eesmärk oli panna punkt kevadel finantspettusest alguse saanud kriisile.

Eesti Kunstnike Liidu erakorralisel suurkogul valiti liidu juhatusse tagasi senised juhid - Maarin Ektermann presidendiks ja Tüüne-Kristin Vaikla asepresidendiks.

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