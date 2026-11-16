Finantspettuse ohvriks langenud kunstnike liit valis tagasi senised juhid
Eesti Kunstnike Liidu erakorralisel suurkogul valiti liidu juhatusse tagasi senised juhid - Maarin Ektermann presidendiks ja Tüüne-Kristin Vaikla asepresidendiks.
Südalinna teatris toimunud erakorralise suurkogu eesmärk oli panna punkt kevadel finantspettusest alguse saanud kriisile.
Kunstnike liidu senine president Maarin Ektermann ja asepresident Tüüne-Kristin Vaikla astusid oktoobri keskel ametist tagasi, et anda võimalikele uutele soovijatele ruumi kandideerimiseks, kuid otsustasid hiljem tagasi kandideerida.
Kuna rohkem avaldusi ei laeknud, olidki nemad ainsad kandidaadid.
Toimetaja: Aleksander Krjukov