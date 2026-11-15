Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis on väljas 40 Eesti naiskunstniku looming

12. novembril avati Viimsi Artiumi Tünnigaleriis Eesti naiskunstnike oksjoninäitus "Rituaal", mis tõi kokku 40 kunstniku loomingu. Kolmandat aastat Viimsi Artiumi ja Eesti Kunsti Oksjonite koostöös toimuv näitus esitleb nii noorema põlve autorite kui ka tunnustatud klassikute teoseid.

Näituse "Rituaal" keskmes on toimingud ja tavad, mille kaudu loome tähendusi ning hoiame sidet iseenda, teiste ja ümbritseva maailmaga. Kunstnike loomingus leiavad väljenduse igapäevased harjumused, põlvkondadeülesed pärimused, keha mälu, loomise protsess ja vaikuse hetked.

Käesoleval aastal soovib Viimsi Artium koostöös naiskunstnikega õla alla panna Eesti Naiste Varjupaikade Liidule. 5. detsembril toimuval oksjonil annetatakse koos kunstnik Krete Erlenheinaga kogu tema teose "Tomatid ja tšillid mu ema kasvuhoonest" müügitulu Eesti Naiste Varjupaikade Liidule, et toetada anonüümse tugitelefoni ülalpidamiskulusid.

"Meie soov on olnud tõsta eri põlvkondade naiskunstnike nähtavust ning tuua kokku nende loomingulised hääled, mõtted, otsingud ja erinevad viisid ümbritseva maailma tõlgendamiseks. Igal aastal valime näitusele uue teema, mis jätab ruumi isikupärasteks tõlgendusteks ja igal aastal püüame teha ka midagi tähenduslikku naiste heaks ja nimel," selgitas näituse väliskuraator Anastassia Taylor.

Näitusel on esindatud Saskia Järve, Mirjam Hinn, Marta Vaarik, Marleen Suvi, Kati Seeme, Anu Muiste, Mare Vint, Gerda Hansen, Nele Luik, Kristi Haskol, Margret Paide, Mall Nukke, Liisi Örd, Vive Tolli, Silvia Leitu, Evi Tihemets, Anna Kõuhkna, Kadri Kangilaski, Alina Orav, Eleriin Ello, Liis Karu, Piret Kullerkupp, Lola Tehver, Brenda Purtsak, Kristi Kangilaski, Laura Marita Lappalainen, Eveli Varik, Natalia Kondratenko, Pille Tammela, Tiia Silm, Kirke Kits, Tiia Külv, Kristin Erm, Maris Siimer, Liisa Soolepp, Maire Aarsalu, Lisette Lepik, Eve Valper, Lea Armväärt ja Krete Erlenhein.

"Rituaal" on Viimsi Artiumi tünnigaleriis avatud kuni 5. detsembrini.