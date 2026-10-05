Galerii: Katta II Grüner avas moe- ja maalikunsti näituse "Merest inspireeritud"

Katta II Grüner avas Viimsi Artiumi tünnigaleriis isikunäituse "Merest inspireeritud", kus kunstniku looming jõuab vaatajani nii lõuendil kui ka moekunstis.

Grüneri sõnul võib maalikunst jääda inimestele vahel kaugeks ning seetõttu on ta toonud oma maalidel sündinud kujundid ka moekunsti, andes neile uue vormi ja võimaluse jõuda laiema publikuni.

"Armastan väga mängida riietusstiilidega ja mulle meeldib moedisain. Leian, et maalid riietel loovad isikupära ja annavad positiivset emotsiooni. Lisaks jõuavad nii looming ja selle sõnumid laiema publikuni," ütles Grüner, kes kasutas rõivastel oma maalide motiive, luues nii ühenduse kujutava kunsti ja igapäevaelu vahel.

Haapsalus sündinud Grüner elab kahe merelinna, Haapsalu ja Tallinna, vahel ning meri on saatnud teda kogu elu. Näitusel "Merest inspireeritud" on nii maalide kui ka moeloomingu lähtepunktiks meri: paik, kust kunstnik ise leiab rahu ja inspiratsiooni ning millega seostab avarust ja vabadust.

Grüneri näitus on avatud 8. novembrini.