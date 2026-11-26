Teisipäeval, 24. novembril kuulutati Biblioteegi raamatupoes välja tänavuse Värske Rõhu noorte kriitikute konkursi võitjad. Peapreemia pälvis Andreas Eerik, kes kirjutas veenvalt ja vahedalt Jim Ashilevi raamatust "Inimese kostüüm".

Eeriku arvustus seab oma keskpunktiks üldinimliku küsimuse, mille abil raamatut ja selle mõju järk-järgult avab, püsides kirjastiililt ühtviisi ladus ning samas tundlik ja tasakaalukas.

Välja anti ka kaks eripreemiat – need pälvisid Liisa Pilt, kes kirjutas Mihkel Muti "Juhani evangeeliumist", põimides oskuslikult isiklikku perspektiivi ja laiemat konteksti, ning Maarja Katariina Kerge, kes jutustas lennukalt ja humoorikalt Leena Krohni raamatust "Hotel Sapiens".

Lisaks otsustas žürii ära märkida veel kaks võistlustööd: Hanna Stiina Kanguri mängleva kaasaloova arvustuse Maarja Kangro luulekogule "Parim võimalik punane" ning Maria Mai Siimuti poeetilis-intellektuaalse mõtiskluse Viivi Luige "Üheksa loengu" teemal.

Auhindamine toimus 24. novembril Tartus, raamatupoes Biblioteek, kus toimus ka temaatiline suulise kriitika töötuba. Auhinnatud tekste saab lugeda 2027. aasta kevadel Värske Rõhu kriitikarubriigist.