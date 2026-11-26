Cuski romaan "Teine maja" (2021) lähtub Ameerika kunstimetseeni Mabel Dodge Luhani memuaarist "Lorenzo Taoses" (1932), mis rääkis kirjanik D. H. Lawrence'i laineid löönud viibimisest Luhani kuulsas salongis Taoses.

Cusk on oma romaani tegevuse toonud tänapäeva Inglismaa rannikule, mille rahu ja loodusrütmide keskele rajab minajutustaja M omamoodi kunstiresidentuuri. Sinna saab kutse ka M-ile varasemas elus palju tähendanud kunstnik L, vaba ja tõrksa olekuga mees, kelle saabumine kõigutab naise lähedasi õige ootamatult, avades ühtedes uusi tahke ja kutsudes temas endas välja vanad deemonid.

Rachel Cuski "Piirijoone triloogiat" (2014–2018) peetakse üheks mõjukaimaks proosauuenduseks tänapäeva inglise kirjanduses. Selle kirjutamise kogemusest lähtub ka romaan "Teine maja".

KATKEND

Ühel päeval kirjutasin L-ile, et teda padurale kutsuda.

Hea L,

sain teie kontakti Richard C-lt – ta peaks meie ühine sõber olema. Tutvusin teie töödega esimest korda 15 aastat tagasi, kui need mu tänavalt üles korjasid ja mind elu teisiti mõistma panid. Sõna otseses mõttes! Koht, kus ma praegu oma abikaasa Tonyga elan, on oma tagasihoidlikul moel erakordselt ilus ja kunstnikud näivad siin sageli leidvat tahtejõudu, energiat või lihtsalt võimalust töötada. Tahaksin, et te siia tuleksite, tahaksin näha, kuidas see läbi teie silmade näib. Meid ümbritsev maastik on üks neist mõistatustest, mis tõmbavad inimesi ligi, aga millest nad lõpuks üldse aru ei saa. See on täis kõledust, tröösti ja salapära ega ole oma saladust veel kellelegi rääkinud. Kaks korda päevas ujutab meri padura üle ning täidab kõik tema sopid ja praod ja – nagu mulle mõelda meeldib – uhub minema kõik jäljed tema mõtetest. Siinoldud aastate jooksul olen iga päev padural jalutamas käinud ning ta on iga kord nagu uus paik. Loomulikult proovivad nad aina padurat maalida, kuid lõpuks maalivad nad iseenda mõtteid – nad proovivad selles draamat, lugu või erandit leida, kuigi sellised asjad ei puutu üldse padura olemusse. Mõtlen padurast kui mõne magava jumala või looma villaga kaetud rinnast, mis liigub sügavate ja rahulike hingetõmmete somnambuulses rütmis. See on kõigest minu arvamus, aga julgen kahtlustada, et te võiksite minuga nõustuda ning et siin võib midagi teie – ja ehk tõesti ainult teie – jaoks olla.

Meie elamine on lihtne ja hubane, külaliste jaoks on meil teine koht, teine maja, kus saab tahtmise korral päris omaette olla. Meil on siin palju külalisi käinud, üksteise järel, igaüks oma kunsti tegemas. Mõnikord on nad jäänud paariks päevaks ja mõnikord mitmeks kuuks. Seni pole me näinud vajadust midagi kalendrisse kirja panna – kõik on võrdlemisi loomulikult läinud. Ütlen veel kord, et kui soovite, saate täitsa omaette olla. Suvi on siin parim aeg ja siis on meil rohkem külalisi, kes tulla tahavad. Kui olete külla tulemisest vähegi huvitatud, saan teile täpsemalt kirjutada, kus me oleme, kuidas elame, kuidas siia tulla jne. Me elame asustusest üsna eemal, kuid paari miili kaugusel asub üks linnake, kust vajadusel tsivilisatsiooni hüvesid leiab. Inimesed ütlevad sageli, et see on üks viimaseid kohti.

M

Ta vastas, Jeffers, peaaegu kohe, mis oli mõnevõrra üllatav. See pani mind mõtlema, keda ma veel välja saaksin manada, lihtsalt maha istudes ja oma tahtejõudu nende poole suunates!

M,

sain teie kirja kätte ja lugesin seda Malibus selle uue restorani terrassil, varjates silmi aadrilaskmise moodi päikeseloojangu eest, mis pani mõtlema põrgutulest ja väävlist. Ma olen praegu Los Angeleses uut näitust üles panemas, see avatakse paari nädala pärast. Siinne reostus on jube. Teie villpehme padur kõlab sellega võrreldes hästi.

Ma pole Richard C-d aastaid näinud. Ma ei teagi, millega ta nüüd tegeleb.

Juhtumisi olen üksi ja vaba proovima midagi teistsugust. Tahaksin midagi proovida. Vahest ongi teie ettepanek just see. Tahaksin teada, mis see oli, mis teid tänavalt kaasa haaras.

Igatahes, rääkige asjast lähemalt. Koht, mida kirjeldate, kõlab üksildaselt, aga ma pole veel kusagil saanud olla nii vaba ja omaette kui New Yorgis. Kas seal tõesti pole inimesi, või kas selles teie mainitud väikelinnas peidab end mõni kunstiinimeste kamp?

Igatahes, andke teada.

L

PS: Mu galerist ütles, et ta on võib-olla kuskil teie kandis käinud. On see võimalik? Teie kirjelduse järgi ei tundu see kohana, kuhu ta kipuks.

Kirjutasin talle vastu, rääkides lähemalt Tonyst ja endast ja siinsest elust ning mida meilt oodata võib, ja proovisin kirjeldada, milline see teine maja on. Püüdsin mitte liialdada, Jeffers – Tony on mulle õpetanud, et minu komme kirjeldada asju paremana, kui nad on, et inimestele meele järgi olla, valmistab vaid pettumust, kõige rohkem mulle endale. See on püüd olukorda valitseda, nagu lahkus üldse sageli.

Ehitasime teise maja pärast seda, kui Tony oli ostnud ära tüki meie krunti ümbritsevast tühermaast, et see ei satuks valedesse kätesse. Siinsed maakasutuseeskirjad on ranged, kuid loomulikult leiavad inimesed kõikvõimalikke viise neist kõrvalehiilimiseks. Näiteks istutatakse sellistele maalappidele sageli puid, et need siis raha teenimiseks jälle maha raiuda, need kiirekasvulised kahvatud ja igerikud puud seisavad sirgelt pikas reas nagu sõdurid ning ka

langetatakse sama kiirelt, nagu langevad sõdurid, nii et alles jääb vaid köndistatud kändude sasipundar. Me ei tahtnud, et need vaesed sõdurid päeval ja ööl meie akna taga oma lõpu poole marsiksid! Niisiis ostsime maatüki ise ära, et see mingilgi määral loodusele tagasi anda, aga kui me seda lõpuks põldmarjadest ja langenud puudest puhastama hakkasime, selgus hoopis midagi muud. Tonyl on siin mõned tuttavad, kes käivad üksteisel töödega abis. Osad põldmarjapuhmad olid 20 jala kõrgused, Jeffers, ja kratsisid end kaitsta püüdes need mehed peaaegu surnuks, kuid mahalõigatud puhmaste alt tuli välja kõikvõimalikke aardeid. Leidsime ühe kauni poolkõdunenud klinkerplangutusega kaluripaadi ja kaks vana automobiili ning lõpuks leidsime ka üleni luuderohtu mattunud maamaja! Olime välja kaevanud ühe elu eksoskeleti, ja lisaks avanes siit padurale kenamgi vaade kui meilt. Ma olen sageli mõelnud maja eelmisele omanikule, kelle elatud elu oli nii unustusehõlma vajunud, et sellel lasti sõna otseses mõttes jälle maamullaga üheks saada. Tugevasti lagunenud autod nägid huvitavad välja, mistõttu jätsime nad vaatamisväärsustena sinnapaika ja niitsime maha neid ümbritsenud heina; tegime sama ka paadiga, mis seisis kallakul, nina mere poole. Minu arvates oli see paat natuke nukrameelne, sest ta näis alati hüüdvat kellegi või millegi kättesaamatu järele; autod jätkasid aga väärikalt lagunemist, justkui püüdleksid nad visalt omaenese tõe poole. Maja oli õige räämas ja kaunis kurb ning me mõistsime õige pea, et sellest rusuvast inimesele omasest kurbusest lahtisaamiseks tuleb majale uus elu anda. Maja sisemus oli kunagisest tulekahjust täiesti söestunud ning mehed oletasid, et see saigi eelmisele asukale saatuslikuks. Tony juhatusel lammutasid mehed maja maha ja ehitasid siis uuesti üles.

Te ei ole Tonyga kunagi kohtunud, Jeffers, kuid ma usun, et te saaksite hästi läbi: ta on väga praktilise meelega nagu sinagi, ta ei ole väikekodanlik ja ta ei ole sugugi hoolimatu, mitte nagu enamik väikekodanlikke mehi, kes on hoolimatud päris hingepõhjani. Temas ei ole nõrkuse hoolimatust ja ta ei tunne ka vajadust olla hoolimatu oma jõu kehtestamiseks. Aga tal on paar Veendumust, mis põhinevad tema teadmistepagasil ja kogemustel ning võivad päris kasulikuks ja julgustavaks osutuda, kuni sa leiad end nende vastaspoolelt! Ma pole eales kohanud kedagi, keda häbi koormaks nii vähe kui Tonyt ja kes kipuks nii vähe teisi häbistama. Ta ei kommenteeri ega kritiseeri ning enamiku inimestega võrreldes viibiks ta seetõttu justkui keset vaikuse ookeani. Vahel paneb ta vaikimine mind mitte tema, vaid mu enese silmis end nähtamatuna tundma, sest nagu ma juba ütlesin, on mind terve elu kritiseeritud, ning seeläbi tean, et olen olemas. Ent kuna ma olen üks Tony Veendumustest, on tal raske uskuda, et ma iseenda olemasolus kahelda võin. "Sa tahad, et ma sind kritiseeriksin," ütleb ta mõnikord mõne mu tundepurske järel. Ja rohkem mitte midagi!

Räägin sulle sellest kõigest vaid seetõttu, Jeffers, et see on seotud teise maja ehitamisega ja otstarbega, milleks me seda kohta kasutada tahtsime: teine koht pidi saama koduks asjadele, mida siin veel ei olnud – kõrgematele asjadele, nagu ma vähemalt arvasin – ning mida olin oma elus ühel või teisel moel tundma õppinud ja hindama hakanud. Me ei plaaninud luua mingisugust kogukonda või utoopiat. Tony lihtsalt mõistis, et mul on omad huvid ja et kuigi tema on meie paduraeluga rahul, ei tähenda see veel automaatselt, et ka mina olen. Ma vajasin suhtlust, kasvõi õige natuke, kunstimaailmaga ja inimestega, kes selles elavad. Ja need inimesed tulid ja nad suhtlesid, kuigi Tony paistis neile lõpuks alati rohkem meeldivat kui mina!