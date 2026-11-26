Morteni lugu on aastate jooksul räägitud läbi mitmete vormide. Kaspar Jancis on kirjutanud Mortenist raamatu, teinud täispika animafilmi ning lugu on jõudnud ka VAT Teatri lavale. Balletimaailmaga on Jancis aga lausa üles kasvanud, sest tema ema oli legendaarne ballettmeister Mai Murdmaa.

"Balletil on palju ühist animatsiooniga, milles ma olen ka tegev. Seal on ajastamine, karakterite väljatöötamine, tinglikkus. Nad on tegelikult küllaltki lähedased žanrid omavahel," rääkis lavastuse helilooja ja kunstnik Kaspar Jancis.

Morteni loo tantsukeelde ümberpanemise idee tuli koreograaf Helen Veidebaumilt, kelle sõnul võlusid teda eelkõige Jancise värvikad tegelased ja elulised situatsioonid. Peamisteks märksõnadeks on inimlikkus, südamlikkus ja soojus.

"See on selle väikese poisi lugu ja see on tema igatsusest helluse ja armastuse vastu. Väga sageli, nüüd ka viimasel ajal siin Eestis me räägime sellest, et kui tuleb ette n-ö ulakat käitumist, siis mis selle taga on? Puudus armastuse järele," rääkis Veidebaum.

Morteni näol on tegemist ka üle mitme aasta uue eesti algupärase balletiga.

"Mul on väga suur au üle aastate tuua välja originaalne eesti lugu: see ei ole ainult koreograafia või lavastus, vaid ka lugu ise. See on eesti lasteraamatu põhjal tehtud, see on eesti heliloojate muusika," rääkis Veidebaum.

"Morten lollide laeval" esietendub Estonias 27. novembril.