Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

Lähiaastatel näeb Tõru Kannimäed suurel ekraanil tihti. Valmimas on "Hõbevalge" ekraniseering ning ka Bolti eduloost jutustav "Taksoäpp". Viimane oli Kannimäe sõnul eriline väljakutse, sest nõudis päriselt elava inimese kujutamist.

Sel nädalalõpul esilinastub noortefilm "Morten", mille suhtes on suured ootused. 2027 jõuab publikuni "Hõbevalge" ekraniseering ja hetkel vändatakse mängufilmi idufirma Bolt asutamisest. Neis kõigis on keskses rollis või koguni peategelase kehastaja vaid 16-aastane Tõru Kannimäe.

Praegu õpib Kannimäe Vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassis, aga tema lapsepõlve esimesed kuus aastat möödusid Esnas. Huvi näitlemise vastu tärkas kolmelapselisest perest pärit poisis pärast seda, kui nad kolisid Haapsallu, kus Kannimäe juba kuueaastaselt ema käe all draamaringis harjutama hakkas.

"See on juba päris pikalt olnud minu unistus, siht ja ma tunnen, et ka kutsumus näidelda ja teha teatrit, filmi – see on praegu minu suurim kirg," märkis Kannimäe.

Oma esimese filmirolli sai Kannimäe 2022. aastal ETV2-s linastunud seriaalis "Homme põgeneme", kui ta oli vaid 13. Sellele järgnes komeedina filmitaevasse tõusnud "Fränk", mille eest oli Kannimäe 2026. aasta EFTA gaalal nomineeritud juba ka parima meesosatäitja tiitlile. Kusjuures, hämmastav, aga peaossa filmis "Morten", mille esilinastus on 4. septembril ehk sellel reedel, oli Kannimäe kinnitatud juba enne "Fränki" tähelendu.

"Kannimäega me kohtusime tegelikult enne "Fränki" väljatulekut, täpselt nagu igas filmis, meil oli casting ja Tõru saatis video, millel ta oli kodus ennast filminud. Kuigi pärast me vaatasime veel kandidaate ja kaalusime, siis oli ikka kohe algusest peale selge, et ta sobib täpselt ehk on ideaalne poiss selle Morteni kujuks," rääkis "Morteni" režissöör Ivan Pavljutškov.

"Morten" on Ivan Pavljutškovi, kes töötab ühtlasi ka ETV+-is režissöörina, täispikk debüütmängufilm, mis põhineb Reeli Reinausi noorteromaanil ja mille stsenaariumi kirjutas raamatu autor ise.

See räägib 15- aastasest noormehest, kes elab ema ja onuga maal, aga käib Tallinnas koolis. Filmi sündmustik viib Morteni olukordadesse, kus ta peab tegema nii moraalselt kui ka eluliselt keerulisi valikuid ja kus tema tee ristub kahe tütarlapsega, kellest linnatüdrukut kehastab "Seltsimees lapsest" tuttav Helena Maria Reisner ja rabaneidu oma filmidebüüti tegev Eesti Draamateatri näitlejanna Emili Rohumaa.

Kolleeg Rohumaa tõdes, et Kannimäega tekkis casting'ul päris tugev side. "Mul oli suhteliselt esimesest hetkest peale tunne, et siit tuleb. Ta oli väga kohal. Võttel üllatusin ma kogu aeg, et ta on nii professionaalne. Üllatun võib-olla sellepärast, et ta pole veel seda justkui õppinud, aga kogemus õpetabki. See, mida ei õpeta, on tähelepanelikkus. Seda saab treenida, aga mul on tunne, et see on tal päriselt sees. Ta märkab detaile ja huvitub endest," rääkis Rohumaa

Režissöör Pavljutškov tõi välja, et Kannimäel on justkui tuhat nägu. "Ühtepidi oli ta väga õrn, teistpidi oli temas maskuliinsust, küpsust ja tarkust. Väga palju varjundeid, mis Morteni puhul on tähtis. Vaatajana ei saa kohe lugeda, mis selle poisi sees toimub. Minu jaoks oli see väga tähtis," lisas ta.

"Mortenit ma proovisin teha hästi õrnalt ja tundlikult. See võib-olla valmistaski kõige rohkem raskust, et nii õrnahingelist inimest mängida, sellist endassetõmbunut, kui ma ise olen täiesti teistsugune Mortenist," lisas Kannimäe ise.

Oma tuleristsed sai "Morten" sel suvel rahvusvahelisel Karlovy Vari filmifestivalil ja sealt kaasavõetud tunnustus ning tagasiside andsid meeskonnale kindlust, et äkki on filmi poeetiline alatoon segatud karmi realismiga just midagi niisugust, mis kõnetab noort vaatajat ka väljapool Eestit.

Oma lühikese karjääri jooksul on Kannimäe kokku puutunud väga erineva käekirjaga režissööridega: Tõnis Pill ja "Fränk", Ivan Pavljutškov ja "Morten", lõppenud on võtted Martti Helde filmiga "Hõbevalge" ning pooleli on töö Rain Rannuga.

"Erinevate režissööridega koos töötamine on väga palju õpetanud. Kõik projektid on hästi erinevad ja, nagu toonitab mu ema, see on reaalsus. Mis on tegelikult äge, sest saab palju asju kogeda," rääkis Kannimäe.

Eelmise aasta septembris tähistas Kannimäe oma 16. sünnipäeva Martti Helde alles valmiva suurfilmi "Hõbevalge" võtetel. See Läänemere riikide koostööfilm koosneb neljast eraldiseisvast loost ühendades Eesti, Karjala, Mansi ja Volga veeteed. Kannimäe mängib filmis mansi rahvusest poissi nimega Taruk.

Kannimäele usaldati ka peaosa Rain Rannu pooleliolevas linateoses, mille võtted on röövinud suure osa noormehe suvest.

"Need võtted ei ole ainult suvel, vaid kestavad järgmise kevadeni. See on päris pikk protsess. Aga see väga erineb eelmistest, sest see film põhineb tõsielul ja ma mängin inimest, kes on ka päriselt olemas ja elus. See on suur väljakutse," rääkis Kannimäe.

Film, mille tööpealkiri on "Taksoäpp", jutustab Bolti ja selle asutaja Markus Villigu kujunemise loo: kuidas noore koolipoisi loodud mobiilirakendusest kasvas rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, vahendab Tartu filmifond.

Mis veel Kannimäele elus peale pere ja näitlemise rõõmu teeb? "Sõbrad, inimesed mu ümber, see, et ma saan elada Tallinnas, käia VHK-s, kõik see teeb mulle rõõmu. Mulle väga meeldib muusika, ma teen ise elektroonilist muusikat, produtseerin. Mulle väga meeldivad sellised loovad asjad. Need toovad mulle kõige rohkem rõõmu," tõdes ta.