Ivan Pavljutškovi debüütmängufilm "Morten" jõuab kinodesse septembris

Filmi peategelane Morten ei leia oma kohta koolikeskkonnas – tõrjutus ja klassikaaslaste surve panevad teda üha valusamalt küsima, kuhu ta kuulub ja kes ta tegelikult on. Kui Morteni ellu ilmuvad kaks tüdrukut, tänavakunstiga tegelev Miia ja salapärane rabatüdruk Emilie, leiab ta end kahe maailma vahelt – argireaalsuse ja müstilise, linna ja raba, esimeste tunnete ning valusate valikute vahelt.

Filmi "Morten" maailmaesilinastus toimub 5. juulil Tšehhis mainekal Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil.

Režissöör Ivan Pavljutškovi sõnul on filmi jõudmine rahvusvahelise publiku ette kogu meeskonnale eriline hetk. "On uhke tunne, et film on pärast pikka teekonda valmis saanud. Mul on väga põnev ja natuke ka ärev "Mortenit" maailmale näidata, aga eriti hea meel on teha seda nii suurel festivalil nagu Karlovy Vary," ütles Pavljutškov.

Mortenit kehastava Tõru Kannimäe jaoks on filmil eriline tähendus. "See film on mulle väga oluline, sest tegu on minu esimese peaosaga. Tundsin juba võtete ajal, et sain Morteni tegelasega lähedaseks, ja nüüd, kui olen filmi ka ise näinud, tundub see tunne veel õigem," rääkis Kannimäe.

"Usun, et igaüks võib sellest filmist midagi leida või ära tunda, ning loodan, et Morteni lugu läheb publikule korda," lisas noor näitleja.

Teistes rollides astuvad üles Helena Maria Reisner ("Seltsimees laps") ja Emili Rohumaa, Külli Teetamm, Andres Mähar, Priit Loog jt.

Film põhineb kirjanik Reeli Reinausi auhinnatud raamatul "Morten, Emilie ja kadunud maailmad". "Morteni" stsenarist on Reeli Reinaus ja režissöör Ivan Pavljutškov. Filmi operaator on Ants Tammik, helilooja Titas Petrikis, helirežissöör Jonas Jocys, monteerija Ričardas Matačius, kunstnik Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must ja grimmikunstnik Kelli Neitsov.

Filmi tootis Kopli Kinokompanii koos Leedu kaastootja Fralita Filmsiga. Produtsent on Anneli Ahven, kaasprodutsent on Zivile Gallego.