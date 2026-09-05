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Galerii: kinos Kosmos esilinastus noortefilm "Morten"

Film
Noortefilmi
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26 pilti
Film

Reede õhtul esilinastus Tallinnas kinos Kosmos režissöör Ivan Pavljutškovi täispikk lavastajadebüüt "Morten". Filmi aluseks on Reeli Reinausi noorteromaan "Morten, Emilie ja kadunud maailmad".

Filmi peategelane Morten ei leia oma kohta koolikeskkonnas – tõrjutus ja klassikaaslaste surve panevad teda üha valusamalt küsima, kuhu ta kuulub ja kes ta tegelikult on. Kui Morteni ellu ilmuvad kaks tüdrukut, tänavakunstiga tegelev Miia ja salapärane rabatüdruk Emilie, leiab ta end kahe maailma ning valusate valikute vahelt.

Linateose nimiosas astub üles Tõru Kannimäe. Teistes rollides mängivad Helena Maria Reisner ja Emili Rohumaa, Külli Teetamm, Andres Mähar, Priit Loog jt.

Film põhineb kirjanik Reeli Reinausi auhinnatud raamatul "Morten, Emilie ja kadunud maailmad". "Morteni" stsenarist on Reeli Reinaus ja režissöör Ivan Pavljutškov. Filmi operaator on Ants Tammik, helilooja Titas Petrikis, helirežissöör Jonas Jocys, monteerija Ričardas Matačius, kunstnik Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must ja grimmikunstnik Kelli Neitsov. 

Filmi tootis Kopli Kinokompanii koos Leedu kaastootja Fralita Filmsiga. Produtsent on Anneli Ahven, kaasprodutsent on Zivile Gallego.

Toimetaja: Karmen Rebane

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