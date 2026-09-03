Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

Draamateatri näitleja Emili Rohumaa jaoks kujuneb sügis tihedaks, sest peagi esilinastub tema esimene täispikk mängufilm "Morten", samal ajal esitleb ta oma muusikat ning töötab teatris uute lavastuste proovidega.

Draamateatri näitleja Emili Rohumaa jaoks kujuneb sügis töiselt tihedaks. Sel reedel esilinastub Eesti publikule mängufilm "Morten", kus Rohumaa teeb oma esimese täispika mängufilmi rolli. Juulis käis film Karlovy Vary filmifestivalil, kus Rohumaa nägi seda kahel korral.

"Ma olen seda filmi väga oodanud, kuna see oli tõesti, nagu Margit (saatejuht Margit Kilumets - toim) ütles, minu esimene täispikk mängufilm. See kogemus oli väga eriline. Me filmisime eelmine suvi rabas ja looduses. Ma ootasin pikisilmi, et see publiku ette tuleks," rääkis Rohumaa "Vikerhommikus".

Lisaks filmi esilinastusele toimub pühapäeval Von Krahlis tema muusikalise koosseisu kontsert ning esilinastub ka uus muusikavideo.

"Fakt, et need olulised sündmused – filmi esilinastus, minu enda kontsert ja muusikavideo esilinastus – satuvad samale nädalale, on ikka päris sürr," tõdes ta.

Rohumaa peab ennast pigem mereinimeseks ning enne filmi ei olnud rabas käimine tema jaoks tavapärane. Tegelaskuju mõistmiseks hakkas ta aga looduses rohkem aega veetma.

"Ma sain aru, et see on märk, et ma pean rohkem rabas käima, sest sidet selle tegelasega tundsin kindlasti läbi looduse. Ma kujutasin ette, kuidas tema seal toimetab, elab ja on. Ma võtsin ka ikkagi täitsa kaks-kolm käiku omaette ette nendesse rabadesse, kuhu me läksime."

Filmi peategelast Mortenit kehastab noor näitleja Tõru Kannimäe. "Meil oli alguses hästi ettevaatlik ja natukene piire kompav suhe, mis on täiesti arusaadav ka, sest see oli esimene tööalane asi, mida koos teha. Ma arvan, et oleme mõlemad natukene sellise loomuga, et jälgime ja oleme tähelepanelikud, enne kui me teeme mingi suure sammu või väljendame midagi hästi suurejooneliselt," rääkis Rohumaa.

Rohumaa sõnul oli Kannimäega koos töötamine tema jaoks rõõmustav kogemus.

"See õrn lähedus ja üksteise hoidmin, mis meie sees oli, jäi ka filmi sisse. Ja mis on ka huvitav, et kuna mu tegelane on natukene nagu Morteni tegelase hingeloom ja sõber, siis oli huvitav jälgida, kuna ma olen temast natukene vanem, et kuidas seal ei ole mingit romantikat, nagu me seda tunneme, vaid seal on sügavam kihistus lähedsest sõprusest," kirjeldas näitleja.

Näitlemise kõrval on Rohumaa elus tähtsal kohal muusika. Pühapäevaseks kontserdiks on ta kokku pannud bändi, kus mängivad Karl Birnbaum, Ekke Janisk ja Kristjan Tenso. Esitamisele tulevad lood tema eelmiselt lühialbumilt "Mida veel" ja uuelt, juba töös olevalt EP-lt.

Oma muusikat ei oska Rohumaa ühe kindla žanri alla paigutada. Märksõnadena tõi ta välja džässilikkuse, viisistatud luule ja ballaadilikkuse.

"See on päris huvitav, et kui ma olen ise ka mõelnud, mis žanris mu muusika on, siis ma jään hätta. Ma ei oska seda ise ka kirjeldada. Ja ma arvan, et ei peagi. Ja võib-olla on ka vara. Ma ei tea, mis on minu muusikaline käekiri," ütles ta.

Proovide käigus on muusika tema sõnul veel muutunud, sest bändikaaslased on lugudesse oma ideid lisanud.

"Poisid on ise väga ägedat sisendit andnud ja me kuuleme üksteise pakkumisi ja sinna tekivad uued kihistused. Ma olen ise ka elevil, sest ma ei tea, kuidas see kõik pühapäeval koos publikuga kõlab. Ootan ka huviga kahe uue loo esitamist," rääkis Rohumaa.

Muusikat luues jõuab Rohumaa sõnul sageli tagasi Joni Mitchelli loomingu juurde. Mitchelli tutvustas talle kunagi muusik Jaak Johanson.

"Ta kinkis mulle Joni Mitchelli laulude noodikogu. Ta ütles, et talle tundub, et me oleme natukene sarnased ja ma peaksin seda kuulama. Mulle sellest piisas," meenutas Rohumaa.

Kuigi ta ei mõtle muusikat luues otseselt Mitchelli loomingule, peab ta seda enda muusikalise kujunemise oluliseks osaks. "See on see, millest ma olen toitunud, mida ma tean ja oskan väljendada," ütles ta.

Kontserdil tuleb näitamisele ka uus muusikavideo, mis on loodud loole "Mida veel". Video valmis koostöös operaatori ja režissööri Markus Muidega ning selle tegemiseks koguti toetust Hooandja kaudu.

"Mul oli tunne, et kui juba teha, siis teha täiega. Ja kuna see lugu on selline kummaline, ta on üle kuue minuti pikk ja tal on nii palju mingeid kujutluspilte, hakkasime operaatori-režissööri Markus Muidega seda põrgatama ja siis me saime aru, et tuleb võtta ette üks korralikum töö," rääkis Rohumaa.

Pühapäevane üritus on Rohumaa sõnul osaliselt ka tänuüritus inimestele, kes video valmimist toetasid. Videot ei ole ta enne esilinastust teistele näidanud.

"Ma olen seda videot kiivalt enda käes hoidnud, pole seda kellelegi näidanud, et kõik sõbrad, kes seal osalesid, saaksid ka tunda üllatusmomenti," ütles Rohumaa.

Lisaks filmile ja muusikale jätkub Rohumaa töö Eesti Draamateatris. Koos Hendrik Toompere seenioriga valmistatakse väikeses saalis ette Florian Zelleri "Metsa".

"Ühed proovid hakkavad novembris, sellest ma veel ei räägi, aga muidu on päris palju etendusi. Ma istusin maha, panin kalendrit kokku ja mõtlesin, et tuleb üks äge tihe hooaeg," ütles Rohumaa.