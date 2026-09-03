Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

"Morten" ühendab endas kaks eri tasandit: ühelt poolt on tegu koolikeskkonnas toimuva noortefilmiga, kuid sinna juurde on lisatud ka tugev annus maagilist realismi. Reeli Reinausi raamatu kohandamine ekraanile käis režissöör Ivan Pavljutškovi sõnul tihedas koostöös autoriga.

"See on ikkagi enese leidmise lugu: kuidas mõista iseennast ja sinu ümber olevaid inimesi selles maailmas ning kuidas leida oma koht siin planeedil. Kuigi see on lõpmatu otsing, aga kui sa vähekenegi saad tunda kuskil mingit ankrut või leiad selle enda sees, siis see on väga suur tugi," avas režissöör.

Tänavu suvel Karlovy Vary filmifestivalil esilinastunud ja hiljem Itaaliast noortefilmide festivalil mitu auhinda koju toonud "Morten" on valminud rahvusvahelise kaastootmisena, suurem osa filmi järeltootmisest toimus Leedus.

"Produtsendi ülesanne on proovida suunata filmi sellesse voogu, kus võib kogemata edu tulla. Selleks sai ka palju tööd tehtud. Juba arenduse käigus võtsin Reeli ja Ivani kaasa, me käisime rahvusvahelistel festivalidel ja vaatasime noortefilme. Stsenaariumi toimetaja oli Berliinist, seega need märgid olid maas. Aga lõpuks teeb film seda, mida ta ise tahab teha," rääkis produtsent Anneli Ahven.

Filmi peaosas astub üles juba mullu Tõnis Pilli "Frängist" tuntuks saanud Tõru Kannimäe, kes rõhutas, et tema kaht rolli noortefilmides ei tasu liialt võrrelda.

"Need on väga erinevad filmid ja täiesti seinast seina erinevad karakterid. Kindlasti hakatakse võrdlema, aga ma ise loodan, et [vaatajad] saavad aru, et need on kaks erinevat asja ja et need ei läheks ühte auku," sõnas ta.

Teistes rollides astuvad teiste seas üles Andres Mähar, Helena Maria Reisner, Emili Rohumaa ja Andres Mähar. "Morten" jõuab kinodesse üle Eesti järgmisest nädalast.