Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" peab eelkõige puudutama noori

Filmi "Morten" režissöör Ivan Pavljutškov ütles, et ta on algusest peale seadnud endale sihiks, et "Morten" peab eelkõige puudutama noori vaatajaid ning täiskasvanute arvamus on teisejärguline.

Tänavuse Eesti filmisügise avab režissöör Ivan Pavljutškovi täispikk debüütfilm "Morten", mis põhineb Reeli Reinausi noorteromaanil "Morten, Emilie ja kadunud maailmad".

Pavljutškov rääkis Klassikaraadio saates "Delta", et soovis noortefilmi teha juba pärast Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) lõpetamist, kuid sobiva loo leidmiseni kulus aastaid. Ta luges mitmeid Eesti noorteromaane, kuid ükski neist ei pakkunud materjali, milles oleks olnud tema jaoks midagi enamat. Siis sattus talle kätte Reeli Reinausi romaan "Morten, Emilie ja kadunud maailmad". Pavljutškov leidis, et loo all on sügavam kiht, mis võiks ekraanil toimida.

Umbes kuu aega pärast raamatu lugemist võttis Pavljutškoviga ühendust produtsent Anneli Ahven, kes otsis samuti noortele mõeldud filmi ning Pavljutškov soovitas talle Reinausi raamatut.

Nii algas "Morteni" neli aastat kestnud arendus- ja tootmisprotsess. "Aga ma tean, et nelja aastaga film ära teha on Eesti mastaabis väga kiire," märkis režissöör.

Reinaus kirjutas filmi stsenaariumi ise. Pavljutškovi sõnul oli kirjandusliku algmaterjali ekraanile kohandamine pidev koostöö, milles autor oli valmis loo ja tegelastega eksperimenteerima. Filmis on raamatu põhijooned alles, kuid mitme tegelase ja süžeeliini rolli on muudetud. Pavljutškov ei pea seda vastuoluks algmaterjaliga, vaid loomulikuks osaks filmi kohandamisest.

"Morten" räägib umbes 15-aastasest poisist, kes elab maal koos ema ja onuga. Ema töötab Soomes, et peret üleval pidada, samal ajal kui Morten käib Tallinnas koolis. Filmi sündmustik viib Morteni olukordadesse, kus ta peab tegema nii moraalseid kui ka inimlikke valikuid. Pavljutškov kirjeldab filmi lõpuks eelkõige noore inimese teekonnana iseenda ja teiste mõistmiseni.

"Me kaardistasime enda jaoks kohe ära, et me tahame noortele filmi teha. Kas see täiskasvanutele ka kuidagi mõjub või paneb mingite asjade peale mõtlema, see on meie jaoks alguses peal teisejärguline," rääkis ta.

Noortele tänapäevase filmi tegemist peab režissöör aga keeruliseks. Tema sõnul ei saa filmitegija toetuda ainult oma nooruspõlve kogemusele, sest noorte elu ja probleemid on ajas muutunud.

"Kui sa teed tänapäevast filmi, siis sul on mõningad asjad, millega sa pead arvestama. Sa pead tabama tänapäeva noorte pulssi," rõhutas režissöör.

Pavljutškov leiab, et Eesti noortefilmides on tänapäevasele käsitlusele ruumi. Samas ei pea ta end selle žanri eksperdiks ning märkis, et Eestis tehakse noortefilme pigem harva. "Meil on puudu julgust tänapäevaseid filme teha," nentis ta.

Karlovy Vary andis filmile kindlust

"Morteni" rahvusvaheline esilinastus toimus Karlovy Vary filmifestivalil. Pavljutškovile tuli valituks osutumine üllatusena, kuigi ta teadis, et festivalil on varem näidatud ka Eesti filme.

"Aga see kindlasti andis mingit kindlust juurde, et äkki me tabasime midagi. See on kindlasti suur au kogu meeskonna ja näitlejate jaoks," lausus ta.

Karlovy Varys linastus "Morten" neli korda ning kõik seansid olid välja müüdud. Erinevalt filmi kavandatud sihtrühmast oli festivalipublik siiski pigem täiskasvanud. Kriitikute tagasiside oli režissööri sõnul nii positiivne kui ka kriitiline.

"Kui sa näitad seda noortele ja inimestele, kes ei ole võib-olla nii palju asju näinud, siis nendele tundub see võib-olla uuem ja värskem ja et selles on midagi," arutles ta.

Pärast Karlovy Vary festivali filmi ümber ei monteeritud. Eesti kinodesse jõuab sama versioon, mida näidati festivalil.

Pavljutškov ei kavatse pärast "Morteni" valmimist filmitegemisest kõrvale jääda. Praegu mõtleb ta uutele lugudele ning püüab mõnda järgmist projekti käivitada.

""Morten" andis julgust veel proovida ja kirjutada. Eks ma vaikselt mõlgutan siin."