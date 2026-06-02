Uue Eesti noortefilmi "Morten" esilinastus toimub Karlovy Vary festivalil

Kokku linastub Karlovy Vary filmifestivalil 40 filmi. Neist 12 osalevad Kristallgloobuse võistlusprogrammis ja 12 Proxima võistlusprogrammis. Ülejäänud filmid jõuavad publiku ette väljaspool võistlusprogrammi. Programmiväliselt jõuab ekraanile ka "Morten". Tšehhis linastus on ühtlasi filmi esilinastus.

60. korda toimuv Karlovy Vary filmifestival kuulub Rahvusvahelise Filmiprodutsentide Liitude Föderatsiooni otsusega rahvusvaheliselt sertifitseeritud võistlusprogrammiga ehk A-kategooria festivalide hulka.

Ivan Pavljutskovi debüütmängufilm "Morten" põhineb Reeli Reinausi auhinnatud raamatul "Morten, Emilie ja kadunud maailmad".

See on maagilise realismi võtmes jutustatud eneseleidmise lugu teismelisest poisist Mortenist, kes ei tunne end jõukamate klassikaaslaste seas eriti kindlalt. Morteni ainsaks varanduseks ja lohutuseks on vanaisa kingitud fotokaamera. Kui tema ellu ilmuvad kaks tüdrukut, pöördub Morteni maailm pea peale. Ta peab ühtäkki hakkama mõtestama enda jaoks nii tärkavat armumise tunnet kui maailma enda ümber.

Filmi peategelast Mortenit kehastab kinopublikule linateosest "Fränk" tuttav Tõru Kannimäe. Teistes olulistes rollides astuvad üles Helena Maria Reisner ja Emili Rohumaa. Lisaks mängivad filmis Külli Teetamm, Andres Mähar, Gert Raudsep ja Priit Loog.

"Morteni" stsenarist on Reeli Reinaus, operaator Ants Tammik, kunstnik Ketlin Kasar ja kostüümikunstnik Neoon Must. Filmi toodab Kopli Kinokompanii koos Leedu kaastootja Fralita Filmsiga. Produtsent on Anneli Ahven, filmi levitab ACME Film.

Kinodesse jõuan "Morten" 2026. aasta sügisel.