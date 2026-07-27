Eesti noortefilm "Morten" võitis Itaalias kolm auhinda

Film pälvis 15+ vanusekategooria parimale filmile antava Gryphon auhinna, mille võitja valib rahvusvaheline noortežürii. Lisaks pälvis "Morten" CONOU eripreemia, millega tunnustatakse kestlikkuse ja positiivsete muutustega seotud teemasid käsitlevaid filme ning mida annab välja Itaalia kasutatud mineraalõlide kogumise, käitlemise ja taaskasutamise riiklik konsortsium. Kolmanda tunnustusena pälvis film CGS-i ehk noorte sotsiaalkultuuriliste filmiklubide auhinna "Percorsi Creativi 2026".

Giffoni filmifestivali publiku ja žüriide hulgas on valdavalt noored ning "Morteni" valisid oma kategooria parimaks just sama põlvkonna vaatajad, kelle kogemustest film kõneleb ning kellele eneseleidmise, kuuluvuse ja iseendaks jäämise teemad kõige vahetumalt korda lähevad.

Filmi "Morten" linastusele Giffoni filmifestivalil järgnenud vestluses jagasid noored oma kogemusi ning tõstsid esile filmi rahulikku ja süvenemist võimaldava rütmi, Morteni ja Emilie suhte unenäolist mõõdet ning peategelase mitmekihilisust. Samuti kiideti filmi värsket lähenemist, mis väldib noortefilmidele sageli omaseid klišeesid.

Eesti kinodes linastub "Morten" 11. septembrist.