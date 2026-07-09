Tõru Kannimäe: "Morten" võeti Tšehhis väga hästi vastu

5. juulil esilinastus Tšehhis Karlovy Vary filmifestivalil Ivan Pavljutškovi noortefilm "Morten", mis põhineb auhinnatud raamatul "Morten, Emilie ja kadunud maailmad". Näitleja Tõru Kannimäe ja stsenarist Reeli Reinausi sõnul võeti film festivalil väga hästi vastu.

Nii raamatu kui ka filmistsenaariumi autor Reeli Reinaus rääkis "Vikerhommikus", et Morteni tegelast ta filmi jaoks väga palju ei muutnud.

"Morten on väga hea ja tore poiss, aga tal on elus suhteliselt halvad kaardid käes. Ta elab koos onuga üsna räämas talumajas, ema töötab Soomes ja oma isast ei tea ta midagi. Ta käib Tallinnas heas koolis ja ta usub, et haridus ja fotograafia, mis on ta hobi, võivad ta kehvemast elust välja päästa," avas kirjanik.

Reinausi sõnul tuli lugu filmi jaoks päris palju muuta, sest raamatus on väga palju sisekõnet või mõtteid, mis ekraanil samal moel poleks toiminud.

"Samas olid mingisugused süžeeliinid, mida me ei saanud ja ei tahtnud muuta. Seetõttu oli see ka selline pusle kokkupanek. Olid mingid asjad, mis peavad jääma, mingid asjad, mis on uued, ja siis need peavad omavahel kokku sobituma," selgitas ta.

Autori sõnul sobib film nii neile, kel meeldib ekraanilt näha loodust, kui ka neile, kellele on linnaelu südamelähedasem.

"Morten elab maal, ta käib metsas ja rabas. Vastukaaluks on seal linnaühiskond, klassikaaslased ja peod, kus ta osaleb. Heas mõttes linna ja maa vastandus."

Reeli Reinaus ja Tõru Kannimäe Autor/allikas: ERR/Sten Teppan

Filmis kehastab nimitegelast noor näitleja Tõru Kannimäe, kes on vaatajatele tuttav möödunud aasta menufilmist "Fränk". Mortenit ta endale väga sarnaseks ei pea.

"See tegi tema mängimist kergemaks. Ma ei ütle, et see oli kõige lihtsam töö, aga kedagi endasarnast on ikkagi keerulisem mängida kui kedagi täiesti erinevat," rääkis ta.

Tšehhis võeti film mõlema tegija sõnul hästi vastu. "Mulle tundub, et publikule läks peale küll ja ma arvan, et see film toimib ka väljaspool Eestit väga hästi," ütles Kannimäe. "Inimesed kiitsid ja küsisid, olid filmist huvitatud."

Reinaus rääkis, kuidas pärast teist linastust tuli tema juurde üks vaataja, kelle sõbrad käisid esimesel linastusel ja ütlesid, et see on film, mida peab tingimata vaatama. "Inimesed tänasid. See oli päris tore tunne," rõõmustas ta.

Kokku toimub Tšehhis neli linastust, millest kolm on juba ära olnud. Seda, et viimasele seansile rahvast ei jagu, kumbki ei karda. "Eile oli filmile suur nõudlus. Loodame, et viimane linastus on samamoodi," ütles Reinaus. "Populaarsus kasvas iga seansiga," lisas Kannimäe.

Režissöör Ivan Pavljutškovi kohta jagus Reinausil ja Kannimäel vaid kiidusõnu.

"Me klapime väga hästi. Ivaniga on olnud väga tore koostöö, me saame kõik asjad lõpuni läbi rääkida. Ma arvan, et see on ainus võimalus. Kui sul ei ole inimesega head klappi, siis oleks väga raske olnud seda filmi teha, sest me oleme ikkagi tundide viisi arutanud, telefonikõnesid pidanud, kõik asjad üksipulgi lahti võtnud. Ta on väga põhjalik ja väga töökas," rääkis stsenarist.

"Ivan on läbi ja lõhki hea inimene. Temaga oli väga tore koos töötada," nõustus Kannimäe.

Eesti kinodesse jõuab "Morten" alates 11. septembrist.