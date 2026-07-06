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Galerii: Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti noortefilm "Morten"

Film
Karlovy Vary filmifestivalil esilinastus Eesti film
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7 pilti
Film

5. juulil esilinastus Tšehhis Karlovy Vary filmifestivalil Ivan Pavljutškovi täispikk debüüt "Morten", mis jõuab Eesti vaatajate ette septembris.

"Morten" linastus Karolvy Vary filmifestivalil väljaspool võistlusprogrammi, lisaks 5. juulil toimunud esilinastusele jõuab film Tšehhis publiku ette veel kolmel korral.

Filmi peategelane Morten ei leia oma kohta koolikeskkonnas – tõrjutus ja klassikaaslaste surve panevad teda üha valusamalt küsima, kuhu ta kuulub ja kes ta tegelikult on. Kui Morteni ellu ilmuvad kaks tüdrukut, tänavakunstiga tegelev Miia ja salapärane rabatüdruk Emilie, leiab ta end kahe maailma vahelt – argireaalsuse ja müstilise, linna ja raba, esimeste tunnete ning valusate valikute vahelt.

Film põhineb kirjanik Reeli Reinausi auhinnatud raamatul "Morten, Emilie ja kadunud maailmad". "Morteni" stsenarist on Reeli Reinaus ja režissöör Ivan Pavljutškov. Filmi operaator on Ants Tammik, helilooja Titas Petrikis, helirežissöör Jonas Jocys, monteerija Ričardas Matačius, kunstnik Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must ja grimmikunstnik Kelli Neitsov. 

Eesti kinodesse jõuab "Morten" alates 11. septembrist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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