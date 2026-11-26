Tervisekäitumise uurija Loore Aaslav-Kaasiku akadeemilist teekonda ühendab töö inimestega, mis sai alguse muusikaõpetaja õpingutest. Teda huvitas juba siis, mis tekib õpilase ja pilliõpetaja vahel olukorras, kus ainsaks suhtlusvahendiks jääb muusika ilma sõnadeta. Sealt liikus ta edasi Viljandi kultuuriakadeemiasse lavastajaks õppima, kus fookus laienes näitlejatelt ka publikule.

Pikapeale tekkis tiheda teatritöö kõrval küsimus, kas kiire tempo jätab üldse aega ja ruumi oma tegevuse mõtte otsinguks. Aaslav-Kaasik nentis, et ühel hetkel kaob suure töökoormuse all tasakaal ning siis peab inimene oma keskme uuesti üles leidma. Sealt edasi tekkis huvi psühholoogia ja läbipõlemise vastu, mis viis ta lõpuks Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja heaolu doktorantuuri.

Teatrilava ja näitlejatööd ta taga ei igatse. "Mulle meeldib mõte, et me ei lähe enda teekondades või valikutes tagasi, vaid kasvame edasi. Naljatlevalt ütlen, aga mõtlen seda tõsiselt, et kunagi, kui ma suureks kasvan, tahaksin saada pilliõpetajaks," märkis Aaslav-Kaasik.

Kuigi näitlejatöö on seljataga, tärkas huvi kunsti ja keha seoste vastu Aaslav-Kaasikus just ajal, kui ta töötas veel aktiivselt laval. Teda paelus küsimus, mis toimub tema füsioloogiaga etenduse ajal ning kuidas keha pärast etendust elevusest maha rahuneb. Just see küsimus andis lõpuks tõuke tema doktoritööle.

"Selleks on igasuguseid toredaid vidinaid. Mina olen näiteks nutisõrmusega mõõtnud seda, kui kõrge on etenduse ajal minu pulss, kui kõrge on mu kehatemperatuur ja mitme tunni jooksul pärast etendust ma enda tavalisse seisundisse tagasi jõuan. See on mitteteaduslik eksperiment, aga enda professionaalsest huvist," selgitas ta.

Aaslav-Kaasik on uurinud kunsti mõju tervisekäitumisele ja tõi välja, et üks kunsti paljudest funktsioonidest on pakkuda elamust ja kogemust, mida tavapärastest töödest ja tegevustest ei saa.

"See võib olla etenduskunsti saal, see võib olla kaasaegne kunst, see võib olla muusika või kontsert. Mulle meeldib selle – ettevaatlikult öeldes – kaamosaja alguses lubada endale esteetilisi kogemusi selle jaoks, et tuuagi enda sisse rohkem valgust ja värvi, et tasakaalustada kõike, mis meie ümber on," rääkis ta.

Esteetiliste kogemuste roll paistis selgelt silma pärast koroonapandeemiat, kui eri valdkondade teadlased analüüsisid eraldatuse mõju ühiskonnale. Uuringud keskendusid sellele, kuidas üksildus ning perede ja kogukondade vahelised lõhed inimesi mõjutasid. "Mulle meeldis see, et paljud uuringud näitasid, kuidas inimesed otsisid tuge just kunstist," tõdes Aaslav-Kaasik.

Kultuurikogemused pakuvad tuge ka vanemaealistele, kellel on suurem oht jääda üksi ja langeda depressiooni. Aaslav-Kaasiku sõnul soovitavad eksperdid eakatel külastada näitusi ja teisi kultuurisündmusi, sest need parandavad mälu ja tugevdavad kogukonnatunnet. Regulaarne osalus kultuurielus aitab seega ennetada vaimse tervise muresid ja hoiab inimesi aktiivsena.