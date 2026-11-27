Kirjaniku, filmitegija, kunstniku ja muusiku Kaspar Jancise loodud tegelane Morten on elanud juba õige mitut elu: ta on seigelnud lasteraamatu lehekülgedel ja rahvusvahelise koostööna sündinud nukufilmis, nüüd aga ärkab tema maailm ellu ka balletilaval.

Uuslavastuse muusikas kohtuvad klassika, džäss ja Kaspar Jancise looming ansambliga Kriminaalne Elevant. Spetsiaalselt balleti jaoks loodud muusika kõrval kõlab Malle Maltise orkestriseades Jancise varasem helilooming, sealhulgas filmist "Röövlirahnu Martin" tuttav "Ööbik öögib köögis". Oma koha on balletis leidnud ka Beethoveni "Für Elise" ja "Kuupaistesonaadi" kolmas osa.

Morten on väike poiss, kes unistab merele minekust ja kapteniks saamisest. Kui meremehest isa meisterdab talle oma kingast laeva, algab seiklus, milles tegelikkus põimub fantaasiaga. Morteni teele satuvad hirmutavad madrused, maagiline mustkunstnik, ahvatlevad moosipallid ja hulk teisi tegelasi. Uuslavastus ühendab tantsu, muusika, animatsiooni ja Kaspar Jancisele iseloomuliku visuaalse maailma.

Balleti koreograaf-lavastaja ja libretist on Helen Veidebaum, heliloojad Kaspar Jancis ja Malle Maltis, muusikajuht ja dirigent Lauri Sirp, dirigendid Martin Trudnikov ning Jaan Ots, dekoratsiooni-, kostüümi- ja videokunstnik Kaspar Jancis, valguskunstnik Rasmus Rembel, animatsiooni teostaja Viktoria Schmidt. Osades on Eesti Rahvusballeti tantsijad ning Tallinna muusika- ja balletikooli õpilased.