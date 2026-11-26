Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juht Mart Koldits rääkis kultuurisaates "OP" kooli sees tekkinud kahtlusest, et äkki võib teatritöö kord ja selle nõudmine mõjuda noortele liiga järsult. Selguse saamiseks korraldatakse konverents, mis uurib spetsialistidega koosloomet ja selle õpet tänapäeval.

Kolditsa sõnul on kriitikas, et lavakunstikoolis võetakse tudengid tükkideks lahti ja ei osata kokku tagasi panna, ka natukene tõtt. "Loomulikult me sellega seal maadleme, et seda ei juhtuks. Kui ma võin öelda mingi lause kaasaegse haridusteaduse meetodi kohta, kuidas üldse inimene arenema panna, siis see on see, et ma ei anna õppijale mingeid teadmisi ega trikke, vaid provotseerin õppijat teadmisi konstrueerima, looma ja avastama," selgitas Koldits.

"See ongi see n-ö tükkideks lahti võtmise faas, et lükata tudengit natukene oma mugavustsoonist välja, panna teda tajuma, et sinu harjumused ei ole sina. See võib, jah, ühel hetkel tekitada tunde, et kui ma seda konstrueerimist või seda iseenda seoste loomise faasi kätte ei saa, siis ma jään natuke hajevile ja ripakile. Pärast seda tuleb teha vaimsed protseduurid läbi: saad teadlikult aru, et nüüd lõppes proov, see ei ole mina, see oli lihtsalt mäng," rääkis lavakunstikooli juht.

Kolditsa sõnul on inimpsüühikale omane kalduvus hakata uskuma seda, mida me parasjagu teeme, sõltumata põhjustest, mis meid algselt seda tegema panid. "Kui püssi ähvardusel paneb mind keegi midagi tegema ja ma seda piisavalt palju innukalt teen, siis ühel hetkel hakkan ise uskuma, et ma tahan seda siiralt teha," lisas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sel nädalavahetusel toimub lavakunstikoolis kahepäevane konverents "Kollektiivne kunst. Õpetamine. Täna". "See sai alguse mitmest värvikast episoodist. Kõigepealt juba olemuselt see kunstivaldkond, see amet, mida me seal koolis õpetame, on tuumolemuselt kollektiivne. Ühe õpilase sõnu kasutades: kui ma Tartu ülikoolis teoreetilist ainet õppisin ja minu kursusekaaslane oli vormist väljas, hakkas jooma või ei ilmunud kohale, siis see niivõrd minu õppeedukust ei mõjutanud. Aga näitleja- või lavastajaõppes saab olla täpselt nii hea, kui innukalt hästi kaaslane sulle vastu mängib. Sest see on pidev üksteisele reageerimine," selgitas Koldits.

"Minu partner, minu kollektiiv on minu hüppelaud, et üldse sooritada. Ja seal on välja kujunenud aegade jooksul väga selge tööeetika: kell 11 algab proov ja kell 7 hakkab etendus. Sinu tujud, sinu saatus. See on meile hakanud valmistama kahtlusi ja kõhklusi, et kas me mõjume noortele liiga järsult, sest me sellist töökultuuri evime," lisas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Koldits märkis, et aina enam võib tajuda tudengi ootust suuremale õigusele nõuda indiviidina erikohtlemist. "Sellise ala puhul on nii kiire tulema see, et erikohtlemine tuleb teiste arvelt. See debatt on olematu. Kõik kuulutavad üksteist kohe äärmuslaseks või ma ei tea kelleks. Tühistatakse ja nii edasi. Toome need psühholoogid, spetsialistid, teatripraktikud kokku ja vaatame, kuidas me üksteist aidata saame. Kuidas teha nii, et indiviid võimestuks ja grupp saaks töötada," tõdes ta.

Sel aastal on tulnud Kolditsal tegeleda ka lavakunstikoolist välja kasvanud skandaalidega. Koolijuhina tuli tal kommenteerida nii Oliver Reimanni poolt läbi viidud mürgitamist kui ka küsimusi, mida tekitas lavastuse "Murdja" ettevalmistus, kus õppejõud Tiina Tauraite ja tudeng Mattias Nurga veetsid koos öö hotellis.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Need kõik on olnud ka mingil määral minu enda lollus ja eksimus. Võetakse riske, loometuhinas tehakse igasuguseid asju ja ei oska ette näha selliseid probleeme. See jõuab hiljem kohale, et nüüd läks asi üle piiri," lisas ta.

Narkootikumide küsimust kommenteeris Koldits kõnekäänuga: loodus tühja kohta ei salli. "Vanasti kogu kunsti- ja kultuurimaailmas voolas palju rohkem kui nüüd. Inimesed on kätte võtnud, teadlikkus on tõusnud ja sellest tõvest on väga positiivsed trendid. Aga nüüd hakkab juhtuma narkoasjaga," möönis Koldits.

"Õppisin seda, et oleks pidanud veel rohkem kaasama ja abi otsima sel hetkel. Kui see meil välja tuli, mitu aastat tagasi, siis see tundus ühekordne andeksantav asi, aga ilmselt oli see probleem suurem ja oleksin pidanud nii eksinut kui ka ohvreid rohkem aitama," tõdes koolijuht.