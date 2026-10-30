Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

Halloweeni-eelne uue muusika reede ei too ühe väga üksiku erandiga mitte midagi õudset, vaid hoopis uut ja huvitavat 35maffialt, Coldwave'ilt, Kitty Florentine'ilt, Sander Möldrilt

Coldwave – "Overload"

Augusti lõpus debüütsingliga välja tulnud ansambel Coldwave üllatab detailse ja tugeva uue RnB-singliga, mis ei vii mõtteid kuhugi kodumaisele jazz-kontserdile, vaid laenab rohkem suurest popist. Kui jätta huvitavalt raiuv refrään kõrvale, siis meenutatakse pigem George Michaeli gruuvimaid ja hoogsamaid momente.

Kitty Florentine – "Are u kind"

Alternatiiv-pop-elektroonik Kitty Florentine avaldas uue singli, mis valmis koos produtsent Rando Arandiga. Florentine tegutseb parajasti Berliinis ning uue singli põhjal on alust loota, et heisati ka purjed uue albumi juurde jõudmiseks.

35maffia – "Juuksur"

Kevadel looga "Sydames" (millel on ainult vähe-vähekene puudu miljonist Spotify striimist) eikusagilt välja hüpanud 35maffia hakkab välja andma debüütalbumit. See ilmub 20. novembril. Sealjuures on bürokraatia ja ökonoomsuse reha käinud bändist läbi oodatust kiiremini. Kui märtsis oli bänd veel kaheksaliikmeline, siis tänaseks on liikmeid alles neli: Eqs, Mailill, Rögabert ja Filipp ehk siis need kolm, kes teinud hittidel häält ja produtsent Filipp. Värskel singlil jääb noor bänd suuresti oma liistude ja tugevuste juurde, garage'i retsepti on lisatud ka veidi jõulisemat jack'imist ning roppused on koolinoortelikult ära peidetud. Loo sõnadega aitas kaasa ka räppar ja bändi ülemus Kohver plaadifirmast Kurvad Uudised Records.

Meelik – "Kaugel eemal"

Ansambel Meelik andis välja uue singli, mida väidetavalt nõudsid bändi kontsertidel käinud publik, kes siis pärast enda suureks pahameeleks lugu kuskilt Meeliku kanalitest üles ei leidnud. See on bändis väga kena. Lugu jäi välja 2025. aastal ilmunud Meeliku debüütalbumilt "(Tööpealkiri)".

Planeet ja Karl Killing – "Kadunud Maailm"

DnB-produtsendi Planeet selle aasta viies singel võtab oma kosmilisele (seekord päris sõna otseses mõttes) rännakule vokalistina kaasa Karl Killingu. "Kadunud maailm" jõuab (eeldatavasti) koos mõne teisegi juba ilmunud looga Planeedi kolmandale albumile, mis ilmub 27. novembril.

Reelika – "Tantsima, tantsima"

Viljandi kultuuriakadeemia tudeng Reelika Sommer, artistinimega Reelika avaldas sel nädalal oma kuuenda singli. Bossanoovalik sumepomm valmis koos Silver Jusilo ning Georgii Drobotiga.

Prodigyboys ja Kanapoeg– "Tegin pahandust"

Kunagine räpiviisik, täna vist pigem popiviisik kui mitte lausa boyband Prodigyboys avaldas oma teise albumi "Moosekandid", mis nende läbimurdehiti "Tiiger" eeskujul mängib erinevate popmuusika klišeedega, peaasjalikult nendega mis kostusid peavooluraadiotest möödunud ja ülemöödunud kümnendil. Aga sinna vahele mahub ka varajast USA lõunaosariikide bounce'i stiilis lasersüntesaatoreid, nagu kõlab loo peal "Tegin pahandust", kus on kaasas ka Kanapoeg ehk kõige pikem tüüp ansamblist Triibupasta.

Mar Omin ja Sander Mölder – "Nothing Holds Me Back"

Amsterdamis elav artist, vokalist ja helilooja Mar Omin ning eesti produtsent-helilooja Sander Mölder ühendavad jõud uue singli peal, mis jõuab järgmisel kevadel ilmuvale lühialbumile. "Nohting Holds Me Back" on üldiselt sümfoonilisest elektroonikast inspireeritud RnB-pop lugu, mille refrään meenutab see-eest hirmutavalt täpselt Panda Beari vokaale Animal Collective'i loos "Girls".

Sadu – "Kõik.mis.ei.tapa"

Umbes-täpselt poolteist aastat tagasi tegutsemist alustanud Sadu avaldas sel nädalal oma teise albumi, millel pealkirjaks "Teine vaatus" ja mille kõikide lugude pealkirjad o hästi keeruliselt kirjutatud. Lisaks teistmoodi laulunimedele on teisiti ka see, et suurem roll on antud bändi trummarile Robert Lehele, palutud tal sisse mängida elavad trummid, ning päris palju laulab ka bändi laulukirjutaja Frederik Küüts.

Bicep – "Gas"

Põhja-Iiri duo Bicep teatas, et järgmise aasta alguses on oodata nende kolmandat albumit "Slug". 29. jaanuaril ilmuv kauamängiv tuuakse järgmiste kuude jooksul kuulajateni kolme loo kaupa. See tähendab, et kuus lugu on juba teie ees. Biitsepsid proovivad uue albumi lugudega muusikaliselt laiendada seda, mida Bicep inimeste jaoks tähendab. Duo viimane album ilmus 2021. aastal.

Megan Thee Stallion – "Thin Ice"

Vahepeal pooleldi kokandus-influencer'iks hakanud Houstoni räppar Megan Thee Stallion on viimaste nädalate jooksul avaldanud kolm lugu (ja arvatavasti avaldab ehk veel), mis kannavad koondnime "Tina Tuesday Freestyle". Tina viitab Megani teisele albumile, 2018. aastal ilmunud "Tina Snow'le". Lühikeste lugude peal kõmmutab Megan millelegi muule peale kõmmutamise mõtlemata.

Queens of the Stone Age – "Sunday"

USA rokkansambel Queens of the Stone Age avaldas oma üheksanda albumi "Perfecth", millel käiakse ära peaaegu kõikides altroki nurkades, on bluusi ja on säravaid riffe, ühel lool meenutatakse Radioheadi, teisel Foo Fightersit jne.

Nickelback – "I Already Know"

Ülipolariiseriv, meemitud ja samaväärselt siiralt nauditud Kanada rokkbänd Nickelback, kes esineb tuleval suvel ka Lätis, avaldas 11. albumi "Everything Under The Sun". Võite siis ära arvata, kummale poolusele siinkirjutaja polariseerub, aga igal juhul on huvitav, ja äkki keegi võtab uurida, et miks on Sunost välja lastud muusika igas aspektis, kuni Chad Kroegeri vokaalideni välja, nii-nii sarnane Nickelbacki omaga. Kumb selles süüdi on?

Bktherula ja Underscores – "Addicted2U

Atlanta cloud, plugg ja rage räppar-laulja avaldas oma seitsmenda albumi "N5on", kus tema heljuv minimalism asendub crunk'ima, reivisema ja jõulisema saundiga. Lood on jõulisemad, aga esmapilgul tundub, et jõudu on neis vähem, kui neis pehmetes hittides, millega Bktherula aastate jooksul underground'ist välja hiilis.

RIP Magic – "Rock"

Londoni psühhedeelsest rokk-troonika nelikust RIP Magic rääkisime viimati kevadel. Tänaseks on nad lisaks LCD Soundsystemile tuuril ära soojendanud ka Tame Impala ning nüüd avaldanud debüütalbumi "1,2,3". Londoni alternatiivskeenest välja kasvanud bänd veiderdab uuel plaadil peal korralikult. Mis täpselt järgmise nurga taga või minuti pärast ees ootab, ei oska aimata. Sealjuures on kõigel toredalt ohtlik ja laisk hõng küljes.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.