Neljapäeval, 19. novembril Eesti Meremuuseum ja Tallinna Sadam Lennusadama väikeses näitusesaalis ühisäituse "Kilukarbivaade ja Tallinna sadamad". Kuraator Tiit Pruuli on kokku pannud valiku Eesti kunstnike töödest, mis jäädvustavad vanalinna siluetti, laevu, merd ja Tallinna sadamaid.

Tiit Pruuli arvates on mereteema Eesti kunsti loomulik osa. "Eesti on mereriik. Pea kõik meie suured kunstnikud on tegelenud mereteemadega, paljud neist on jõudnud ka Tallinna sadamasse. Üht valikut neist töödest me näitusel pakumegi," ütles ta.

Kuraatori sõnul on kunstnike lemmikmotiivid Eesti pealinnas justnimelt vanalinn ja mererand koos sadamatega. "Need kaks on ka päris elus läbi sajandite olnud nõnda ühendatud, et üht ilma teiseta on raske ettegi kujutada," lisas Pruuli.

"Tallinna vanalinna siluett koos sadamatega ehk rahvakeeles tuntud kilukarbivaade on meie jaoks samasugune kohamärk nagu Manhattani pilvelõhkujad New Yorgis, Bosporuse kohal kõrguvad mošeekuplid Istanbulis või ooperimaja ja Harbour Bridge Sydneys."

Näitusel on väljas üle 40 teose, mis katavad ligi sajandit Eesti kunsti: ulatudes 19. sajandi baltisaksa maalikunstist 1980. aastateni. Teiste seas on väljas Karl Burmani, Richard Uutmaa, Jüri Arraku, Ando Keskküla ja Jaan Elkeni tööd.

Üle poole teostest pärineb Tiit Pruuli erakogust. Ülejäänud teosed on pärit perekond Jõelehe, David Pärnametsa, Sven Pertensi ja Olav Osolini erakogudest ning Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Meremuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest.

Eesti Meremuuseumi direktori Urmas Dreseni sõnul on uus näitus loomulik jätk meremuuseumi omanäitusele "Mere kutse". "Sel näitusel tutvustasime omaenda kogudes olevaid kunstiteoseid ja neis peituvat ajalugu. See oli kummardus kunstnikele, kes vastasid mere kutsele pintslitõmmetega," ütles Dresen. "Uuel näitusel astub esiplaanile kunstnik ise: tema käekiri, tema pilk ja see, kuidas Tallinna sadam on aegade jooksul Eesti kunsti jõudnud," lisas ta.

Näitus on avatud 28. veebruarini.