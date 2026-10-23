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Anu Põdra esimene isikunäitus Rootsis avaneb mainekas Moderna Museetis

Kunst
Anu Põdra isikunäitus Moderna Museet Malmös
Anu Põdra isikunäitus Moderna Museet Malmös Autor/allikas: Helene Toresdotter (Moderna Museet Malmö)
Kunst

24. oktoobril avaneb Malmös eesti kunstniku Anu Põdra esimene isikunäitus Rootsis, mis liigub kevadel 2027 Stockholmi Moderna Museetisse. 2028. aasta sügisel jõuab näitus Soome Emma kunstimuuseumisse.

Näitusel on väljas Anu Põdra teosed läbi kolme aastakümne, mis pakuvad külastajale sissevaate kunstniku loomingulisse teekonda ja näitavad, kuidas tema fookus nihkus kehaliste kogemustega tegelemisest tarbimise ja kapitalismikriitika suunas. Anu Põdra loomingust on teada ligi 70 teost, millest 20 on eksponeeritud Moderna Museeti näitusel. Rootsis välja pandud tööd on laenatud Eesti Kunstimuuseumist, Tartu Kunstimuuseumist ja Anu Põdra pärandikogust. Viimasest jõuab esimest korda publiku ette ka viis joonistust.

"Meil on hea meel avada Anu Põdra loomingut tutvustav näitus esmalt Moderna Museet Malmös ja seejärel Moderna Museet Stockholmis. Põdra väga isikupärane kunstnikukäekiri esitab väljakutse tavapärasele arusaamale skulptuurist ning kutsub küsima üldisi küsimusi mälu ja inimlikkuse kohta. Näitus rõhutab tema kunstnikupraktika sügavust ja omanäolisust ning panustab kunstniku loomingu laiemasse rahvusvahelisse tuntusse," märkisid Moderna Museet Malmö kuraator Andreas Nilsson ja Stockholmi Moderna Museeti kuraator Jo Widoff.

 "Esimest korda nägin Anu Põdra teoseid 2017. aastal Kumus kunstimuuseumis. Mind rabas tema argieluliste ja sageli õrnade materjalide kasutus, et anda samaaegselt edasi keha haavatavust ja tugevust. Tema skulptuurides avalduv pinge isikliku ja universaalse vahel tekitas soovi uurida tema kunstnikupraktikaid põhjalikumalt ja jagada laiema publikuga," lisas Andreas Nilsson.

"Anu Põdra looming on pärast 2017. aastal Kumus toimunud ülevaatenäitust teinud tõeliselt kõrge rahvusvahelise tähelennu, alates Veneetsia kunstibiennaalist 2022. aastal kuni Pariisi Moodsa Kunsti Muuseumini tänavu suvel. Koostöö Moderna Museetiga on selle teekonna tõeliselt väärikas jätk, sest tegemist on Skandinaavia ühe olulisema kunstiinstitutsiooniga. Aitäh neile huvi ja partnerluse eest," rääkis Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Näitusega kaasneb Moderna Museeti kirjastatud kataloog, mis tutvustab Anu Põdra loomingut ning mille üheks kaasautoriks on Kumu kunstimuuseumi kuraator Anders Härm. Emma muuseumi kuraator Ingrid Orman annab kataloogis ülevaate Eesti Kunstimuuseumi konservaatorite tööst teose "Keeled" (1998) näitusekoopia loomisel. Selle seebist teose esimene originaal kuulub Eesti Kunstimuuseumile, teise versiooni omandas 2021. aastal Tate'i kunstimuuseum Londonis.

2013. aastal meie hulgast lahkunud Anu Põder oli eesti skulptor ja installatsioonikunstnik, kes eksperimenteeris abstraktsete vormide ja erinevate materjalidega kipsist ja tekstiilist valguse ja lõhnadeni. Tema looming lähtus isiklikust kogemusest ja argikeskkonnast ning oli sageli aja- ja kohaspetsiifiline, rõhutades teoste performatiivset kohalolu ja kulumist.

1958. aastal Stockholmis asutatud Moderna Museet on Rootsi riiklik moodsa ja kaasaegse kunsti muuseum, 2009. aastal avati Malmös muuseumi filiaal. Mõlemas asukohas on muuseumil rahvusvaheliselt silmapaistev näituseprogramm.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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