Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

Näituse kuraatori Jean-Baptiste Delorme'i sõnul sai idee alguse soovist tutvustada prantslastele Anu Põdra loomingut, kelle roll ja olulisus nii Eesti kui ka rahvusvahelise kunsti kontekstis on postuumselt järjepidevalt kasvanud.

"Ma avastasin Anu Põdra tööd 2018. aastal ja see oli tõeline leid minu jaoks. See avaldas mulle väga suurt muljet," ütles Delorme "Aktuaalsele kaamerale".

"Kui vaadata, et mõned tööd on tehtud 1970. aastate lõpus, 1980. aastate alguses ja võttes arvesse, et ta ei teadnud, mida samal ajal Lääne-Euroopa ja USA avangard-kunstis tehti, on see eriti muljet avaldav. Seega, arvan, et mind võlus tema kunsti mõjuväli," lisas kuraator.

Lisaks Anu Põdra skulptuuridele ja installatsioonidele nõukogude ajast ja 90-ndatest, on näitusel väljas kunstnik Olga Terri maalid teise maailmasõja järgsest ajast ning Kris Lemsalu keraamikat, metalli ja tekstiili siduvad skulpturaalsed teosed.

Kris Lemsalu on ühtlasi näituse ainus elav kunstnik, kes esindab tänapäeva Eesti kaasaegset kunsti.

"Siin näitusel on põhimõtteliselt kõik tööd uued. Minu teema oli lootus, sest ma tunnen, et kollektiivselt see puudub ja tahtsin sellega ise tegeleda. Vaadata, kuidas ta mängib välja, kas see toimib. Tahtsin, et kogu näitus või see osa, mis mulle on antud, oleks nagu üks kollektsioon," rääkis Lemsalu.

Näitus Pariisi Moodsa Kunsti Muuseumis jääb avatuks kuni 19. juulini.