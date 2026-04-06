Pariisis avatud näituse "Eesti reaalsused" kuraator: mind võlus Anu Põdra mõjuväli

Kunst
Live ülekande taust
Pariisi Moodsa Kunsti Muuseumis avatud näitus "Eesti reaalsused" tutvustab prantsuse vaatajale Eesti kunsti teise maailmasõja järgsest ajast kuni tänapäevani läbi kolme eriilmelise naiskunstniku.

Näituse kuraatori Jean-Baptiste Delorme'i sõnul sai idee alguse soovist tutvustada prantslastele Anu Põdra loomingut, kelle roll ja olulisus nii Eesti kui ka rahvusvahelise kunsti kontekstis on postuumselt järjepidevalt kasvanud.

"Ma avastasin Anu Põdra tööd 2018. aastal ja see oli tõeline leid minu jaoks. See avaldas mulle väga suurt muljet," ütles Delorme "Aktuaalsele kaamerale".

"Kui vaadata, et mõned tööd on tehtud 1970. aastate lõpus, 1980. aastate alguses ja võttes arvesse, et ta ei teadnud, mida samal ajal Lääne-Euroopa ja USA avangard-kunstis tehti, on see eriti muljet avaldav. Seega, arvan, et mind võlus tema kunsti mõjuväli," lisas kuraator.

Lisaks Anu Põdra skulptuuridele ja installatsioonidele nõukogude ajast ja 90-ndatest, on näitusel väljas kunstnik Olga Terri maalid teise maailmasõja järgsest ajast ning Kris Lemsalu keraamikat, metalli ja tekstiili siduvad skulpturaalsed teosed.

Kris Lemsalu on ühtlasi näituse ainus elav kunstnik, kes esindab tänapäeva Eesti kaasaegset kunsti.

"Siin näitusel on põhimõtteliselt kõik tööd uued. Minu teema oli lootus, sest ma tunnen, et kollektiivselt see puudub ja tahtsin sellega ise tegeleda. Vaadata, kuidas ta mängib välja, kas see toimib. Tahtsin, et kogu näitus või see osa, mis mulle on antud, oleks nagu üks kollektsioon," rääkis Lemsalu.

Näitus Pariisi Moodsa Kunsti Muuseumis jääb avatuks kuni 19. juulini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo