Kirjanik Lauri Räpp rääkis saates "OP", et teda ei häiri kriitikud, kes ütlevad, et ta ei ole päris kirjanik. Tema jaoks on kõige olulisem teha seda, mida ta armastab.

Kirjanik Lauri Räpp on kirjutanud lisaks luuletustele ka laulutekste. Eesti Autorite Ühingu nimekirjas on tema sõnul ligi 70 laulu, mille tekstide loomisel ta on osalenud. Räpi jaoks on laulutekstide kirjutamine olnud ammune unistus, mille täitumine algas koostööst laulja Liina Trallaga.

"Ta kirjutas mulle ühel hetkel, kas sa oleksid nõus proovima laulusõnu kirjutada. Kuna see oli minu suur unistus olnud, ütlesin kohe jah. Siis ma kolm päeva hirmsalt põdesin, kuidas ma hakkama saan," meenutas ta.

Sel aastal osalevad Jaagup Tuisk ja Wanda Eesti Laulul looga "Kesk öö musta merd", mille sõnadesse on samuti Räpp oma panuse andnud. Kirjanik rääkis, et laulutekst sündis tema vanaemast ja vanaisast kirjutatud luuletusest.

Räpi loomingulist kujunemist on oluliselt mõjutanud Viljandis elanud vanaema, keda peres kutsuti memmeks. Vanaema oli suur lugeja ning Räpile lapsepõlves lähedane sõber, kellega arutati loetud raamatute üle. "Nii et juba päris väikesest peale arutasime läbiloetud raamatuid," märkis ta.

Lisaks vanaemale oli talle lapsepõlves oluliseks eeskujuks kirjanik Arvo Valton, kes vanaema naaber oli. "Ta alati uuris, kuidas mul läheb. Ta rääkis oma lugusid sellest, kuidas temal läheb, ja ta alati ütles mulle, et sina oled täpselt sama tähtis kui mina. Igaühel meist on oma lugu."

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Peagi jõuab lugejateni Räpi uus raamat "Silmapiiri selja taha", mis on osaliselt päevikuvormis ning tegevus liigub näiteks Uus-Meremaalt ja Portugalist ka Eesti paikadesse, sealhulgas Tartusse ja Viljandisse.

"Mulle meeldib alati teha midagi sellist, mis on kastist väljas ja teistmoodi. Ma ei taha iseennast korrata ja ma tahaks piire katsetada," avas Räpp teose tausta.

Autori sõnul on tegemist eelkõige iseenda ja inimese sisse vaatamisega läbi erinevate paikade. Raamatu üks olulisi mõtteid on oskus olla kohal ja märgata ka pealtnäha tavalisi hetki.

"Oluline on võtta pisikene, kasvõi pealtnäha tavaline igapäevane argine hetk ja olla seal kohal. Alati, kui ma käin kuskil oma lugusid rääkimas, siis ma ütlen, et niimoodi saan elada sajanditepikkust elu."

Räppi jälgib Instagramis enam kui 30 000 inimest ning tema raamatuid on müüdud kümneid tuhandeid. Ta tõdes, et saavutatud tuntus on ka talle endale üllatuseks.

"Ma ei ole seda kunagi teinud numbrite pärast. Kui me räägime Instagramist, siis ka minu ametikaaslased on öelnud, et tema on see suunamudija. Ma ei ole elu sees ühtegi suunda kuskile poole mudinud. Mul ei ole seal ühtegi üleskutset, et ostke midagi, tarbige midagi. Ma lihtsalt jagan seal oma mõtteid ja olen seda algusest peale teinud," ütles ta.

Räpi hinnangul läheb inimestele korda tema lihtne ja vahetu väljendusviis. Ta peab oluliseks rääkida ka rasketest teemadest arusaadavas keeles, näiteks venna suitsiidist.

"See on niigi raske teema, millest peab rääkima. Kas ma pean seda siis rääkima veel keerulisemalt? Ma ütlengi selle lihtsalt välja, mis meie kõigi sees on. Ilmselt see on kuidagi need inimesed minu juurde toonud," arutles ta.

Venna surmaga toimetulekul oli Räpi sõnul oluline roll loomingul, sest ta teadis kohe, et peab oma tunded välja kirjutama. Lisaks usub ta, et rasked elukogemused on aidanud tal saada paremaks inimeseks.

"See kõlab mõnes mõttes natukene vastuoluliselt, aga ma oskan järjest enam hinnata seda argist ja olulist, mis meie ümber kogu aeg olemas on, mida me ei oska muidu tähele panna," tõi ta välja.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kriitikute arvamus, et Räpp, kes on hoopis õppinud turundust ja ärijuhtimist ning hakkas kirjutama pärast 30-aastaseks saamist, ei ole päris kirjanik, teda enda sõnul ei häiri. Ta ei pea vajalikuks kuuluda kindlasse kirjanduslikku ringkonda ega olla koormatud tiitlitega.

"Alati, kui ma lähen kuskile kooli, siis ma alustan sellega, et ma olen üks tavaline tüüp, kes tohutult armastab kirjutamist ja kellel on nii palju õnne, et ta saab tulla teie ette ja rääkida oma lugu," lausus mees ja lisas, et ta ei pea oluliseks tsunfti kuuluda. "See ei tähenda, et ma pean ennast kuidagi paremaks. Vastupidi. Ma lihtsalt teen oma asja. Ma armastan tohutult seda, mida ma teen."