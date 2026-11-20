Oma esimese singli avaldas 35maffia täpselt aasta eest 21. novembril. Pool aastat hiljem avaldati esimene hitt, "Sydames", mida on tänaseks ainuüksi Spotifys kuulatud üle miljoni korra. Loost "Sydames" valmis ka remiks koos Villemdrillemiga.

Veel pool aastat hiljem avaldas kaheksaliikmelisest pundist neljaseks taandunud 35maffia debüütalbumi, millelt leiab üheksa lugu, mis kestavad kokku 22 minutit. Täna moodustavad 35maffia räpparid Eqs ja Rögabert, laulja Mailill ning produtsent Filipp.

"35maffia – oleme vaid noored, aga surve on suurem kui iialgi varem. Meie karjäär pole tegelikult nii lihtne olnud, kui see internetist paistab. 12-tunnised stuudiosviibimised, pikad kõned ja palju mõtlemist. Tahaks vahepeal matale keskenduda, aga muusika on meie hinges. Me ei viitsi mingit igavat asja teha, nii et toome eestisse midagi uut ja noortepärasemat," kirjutab bänd albumi kaaskirjas.

"Meil võib-olla pole igal lool tähendust, aga eks otsimegi veel elust endast seda. Meile meeldib rääkida sellest, mis elus toimub ja millised on meie tunded, arvamused hetkel maailma kohta. Isiklikult tunneme, et meie tulev album on siiani meie tugevaim pauk," leiavad nad ning lisasid, et negatiivse eelarvamusega inimesed polegi kuulama oodatud.

Albumit esitletakse jaanuari alguses Tallinnas.