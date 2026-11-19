Videomängusarjale "Grand Theft Auto" panid möödunud sajandi lõpus alguse kaks Šoti arendajat. Viimase ligi 30 aastaga on vägivaldsest krimiloost saanud üks kaasaja popkultuuri olulisemaid edulugusid, mis ühendab gängsterifilmidest tuttava peene loojutustuse, action-kino tulevärgi ning mängijale antud piiritu vabaduse.

"Ma arvan, et üldjoontes võivad ka need inimesed, kes väga palju mänge ei proovi, piiluda, mis seal toimub, ja saada aimu, kuhu videomängude maailm on jõudnud," ütles videomängude spetsialist Rein Zobel.

""GTA 6" popkultuuriline mõju on väga suur. Natuke on räägitud isegi sellest, et uus filmitegijate põlvkond on rohkem inspireeritud mängudest kui filmidest, sest mängud on muutunud nii kinematograafiliseks ja kinolikuks," lisas ta.

"Grand Theft Auto 6" ümbritseva suure ootusärevuse taga on ka pikk ooteaeg. Seni on kõige pikem paus kahe mänguosa ilmumise vahel olnud kuni viis aastat, kuid viimasest mängust on nüüdseks möödas lausa 13 aastat. Suure osa sellest ajast on mängu kallal iga päev töötanud mitu tuhat inimest, mis on kasvatanud selle eelarve üle miljardi dollari. Videomängutööstuses tegutsenud Jim Ashilevi sõnul ei suuda ükski teine stuudio sellise mastaabiga konkureerida.

"Sellisest eelarvest võivad teised ainult unistada. Võime siia kõrvale panna Eesti riigieelarve ja mõelda, kui palju ressursse sai üks stuudio ühe mängu arendusse suunata. Luksust töötada nii pikalt ühe loo kallal ja panna sellesse nii palju ressursse ei ole kellelgi teisel peale Rockstari. Selles mõttes on tegemist täieliku rekordiga popkultuuri ajaloos," ütles kirjanik ja lavastaja Jim Ashilevi.

Uus mäng on juba ilmumispäeval püstitanud terve rea rekordeid. Rahvusvahelised kriitikud võtsid selle vastu üksmeelse kiidulauluga ning "Grand Theft Auto 6" tõusis kohe kõigi aegade kõrgeimalt hinnatud mängude hulka. Analüütikud ennustavad, et avanädalaga teenib tootjafirma Rockstar Games kuni viis miljardit dollarit.

"Ühest küljest pakub "GTA" kõigile midagi, aga sageli on nii, et inimesed, kes on mängudega sügavamalt seotud, peavad seda pealiskaudseks. See teeb kõike natuke. "GTA 6" on kindlasti väga huvitav projekt, aga kas see on mäng, mis muudab kõik teised mängud mõttetuks? Kindlasti mitte. Mängumaailm on nii lai ja mitmekülgne, et sealt leiab palju muudki huvitavat," ütles Zobel.