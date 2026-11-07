Pildid: Vabaduse galeriis avati Jüri Kassi näitus "Kassi asi"

Vabaduse galeriis avati 6. novembril Jüri Kassi näitus "Kassi asi", milles kunstnik vaatleb enda ja oma töö suhet, küsides retooriliselt, mis on see, millele ta on oma näituse pühendanud.

Kunstniku ja disaineri karjäär on seotud objektide, asjade ja füüsiliste kehadega.

Igal asjal on oma lugu. Iga ese kannab endas minevikku, kuid võib saada olevikus uue tähenduse ja osutada tulevikku. Isiklikust mälestusest saab märk, mille tähendus ulatub kaugemale selle algsest loost.

Näitusel "Kassi asi" on vaatajal võimalus leida neis esemetes iseenda mälestusi, tundeid ja kogemusi. Milline ese äratab äratundmise? Milline puudutab isiklikult?

Asjad on aga asetatud tavatusse seisundisse või olukorda. Tuttavlik ja ehe on muutunud, omandanud uue tähenduse ja väärtuse. Asjade kaudu esitab kunstnik küsimusi aja ja koha, hoidmise ja loobumise, kaotuse ja leidmise kohta.

Jüri Kass on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi disaini erialal. Ta on Eesti Kunstnike Liidu liige ning tegutseb graafilise disaini, joonistamise, graafika, maalikunsti ja installatsiooni valdkonnas. Ta töötab ka kunstiõpetajana. Kass on esinenud ligi kahekümnel isikunäitusel ning pälvinud mitmeid auhindu Eestis ja välismaal. Tema teoseid leidub Kumu kunstimuuseumi, Győri kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Tallinna linna kunstikogus ja erakogudes.

Jüri Kassi näitus Vabaduse galeriis on avatud 6.12.2026.