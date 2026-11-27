Kõige vanem töö on valminud 46 aastat tagasi, viimased aga sel aastal. Kordumatu käekirjaga meistri lõuenditel on värvikihid ja sümbolid, mis jutustavad lugusid tema elus toimunud sündmustest, teda teatud hetkedel vallanud meeleoludest ja hingeseisunditest.

Motiivid tulevad, korduvad ja kaovad. Oma loomingu võttis kunstnik kokku omaloodud uudissõnaga: "Apogrüüfid".

"Kui ma hakkasin kaela kandma, siis ma hakkasin kohe tahtma pliiatsit, paberit ja joonistamist. Olin arg, eraklik ja õue ma ei tahtnud minna. Mängukaaslas mul ei olnud, hakkasin neid ise paberil looma: oma sõpru. Ema ei pidanud mu nurumisele vastu ja andis oma huulpulga mulle. Ma lõin ajalehe lahti ja vedasin pika joone huulepulgaga sinna peale," meenutas Pääsuke. "Helepunane hõõguv joon."

"Mul jäi ehmatusest hing kinni. Ma ei tea, kui kaua ma seda vaatasin. Niikaua kui ajaleht hakkas rohelisena tunduma. Ilmselt sealt sai alguse minu armastus värvide ja maalikunsti vastu," lisas ta.

Pääsukest on eluteel saatnud ka sümbolid. "Ka need härjad on sümbolid, mis kajastavad minu antud hetke meeleolusid ja ma ei ole kindel, et need ka homseks jäävad. Nad on sümbolid, mis käivad minuga kaasas ja ma ei tea, mis homme saab," rääkis Pääsuke.

Näitus "Apogrüüfid" jääb Vaal galeriis avatuks 9. jaanuarini.