Tänavu suurt juubelit tähistanud näitleja Guido Kangur ütles saates "OP", et vaatamata vanusele tunneb ta jätkuvalt huvi nii kultuuris kui ka looduses toimuva vastu.

Suve alguses tähistas näitleja Guido Kangur oma 70. sünnipäeva, seega võib öelda, et peagi lõppev aasta on tema juubeliaasta. Kangur ütles, et suures pildis on tegemist siiski tavapärase aastaga. Toimunule tagasi vaadates peab ta kõige erilisemaks draamateatris peetud suurt juubelipidu, mille abikaasa Pille Lukin talle korraldas.

"Ma olen sentimentaalne vend. Kui ma vaatan pilte ja natukene mõtlen selle peale, siis mul läheb silm praegugi märjaks," tõdes ta.

Kangur lõpetas lavakunstikooli 1980. aastal. Enam kui üle nelja aastakümne ulatuva lavakarjääri kohta ütles näitleja, et selle aja sisse jääb mitmeid väga meeldejäävaid rolle ja perioode. Esimese väga meeldejääva tööna tõi Kangur välja Merle Karusoo lavastuse "Olen kolmeteistkümne aastane", mis esietendus toonases noorsooteatris.

"Merle oli ka mu õpetaja. See oli eriline tükk, sest me kõik olime autorid, see oli meie ühine looming oli ja see kõik sündis sellisena. Seda sai ka pea 200 korda mängitud, nii et algupauk oli päris korralik," kirjeldas ta.

Niinimetatud Merle Karusoo perioodile järgnesid Mati Undi ja Mikk Mikiveri perioodid. Viimastest aastatest tõstis Kangur märgilisemana eriline Hendrik Toompere juuniori lavastuse "Lehman Brothers", millel peagi täitub 200 mängukorda.

Guido Kangur Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ka tehtud teletöid peab Kangur oluliseks. "Ma olen kõiki oma töid püüdnud väga tõsiselt võtta," lausus ta ja lisas, et teda endiselt tuntakse ja tervitatakse tänaval kui vanderselli.

Samas kui noorsooteatri trupp sattus tegema populaarset meelelahutussaadet "Meelejahutaja" tundis Kangur lõpuks, et ta ei taha ainult naljamehe kuvandit. "Neid oli põnev teha, aga siis märkasin, et mind hakatakse klounina võtma. Ma otsustasin, et ei, nii see ei lähe, sest kes ikka meie saatuse üle otsustab kui mitte ise," selgitas ta.

Kui 90-ndatel olid draamateatri saalid pooltühjad, siis täna on pea igale sealsele lavastusele meeletu tung. Eesti inimeste kultuurilembuse üle on Kanguril vaid hea meel. Ka ta ise on suur kontsertidel ja teatris käija, eriti esimest.

"Ma võtan teatris käimist rohkem töö tegemisena ka, et näha, mida teised teevad, et olla kursis. Selles mõttes paneb Eesti rahvas imestama – tubli rahvas!"

Guido Kangur Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lisaks teatrile ja muusikale armastab Kangur ka raamatuid. Ta sõnutsi käib lugemine elukutsega kaasas, sest iga roll toob kaasa mõned uued raamatud, mida rolliloome juures lugeda tuleb.

"Mulle üldse meeldib lugeda raamatuid. Ega see on ka nõnda, et me koosnemegi sellest, mida me loeme, mis muusikat me kuulame. Sellest me tehtud oleme ja see mõjutab meid. Ka see, kellega ma juttu räägin või kes mu sõbrad on," tõi ta välja.

Kanguri lemmikud on raamatud asjadest, mis ei ole päris käega katsutavad ja silmaga nähtavad. Tema erilised lemmikud on Tõnu Õnnepalu, Jaan Kaplinski ja Karl Ristkivi.

"Kõigepealt peame enda oma kohta harima ja siis vaatame edasi. Vaatamata vanusele olen ikkagi uudishimulik. Budistid ütlevad, et keskendumiskönti ei tohi lõdvaks lasta," muigas ta.

Samuti on tema südames eriline koht loodusel, kus talle meeldib enda sõnutsi hulkumas ja pildistamas käia.