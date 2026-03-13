Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

Tänavune Eesti Kunstnike Liidu (EKL) aastanäitus "Kevadnäitus 2026" on senisest ulatuslikum ja toimub samaaegselt mitmes näitusepaigas. Kevadnäitus avati reede õhtul järjestikku kunstnike liidu galeriides vanalinnas ning Lasnamäe paviljonis.

Näitusele esitas oma teosed 437 kunstnikku, kelle seast valis žürii välja 153 kunstniku ja kollektiivi tööd. Tallinna Kunstihoone ja EKL kutsuvad publikut kevadnäitust külastama Kunstihoone Lasnamäe paviljonis ning vanalinnas EKL-i galeriides: Draakoni, Hobusepea, Hop ja Vabaduse galeriis.

Vanalinna galeriides toimub kevadnäitus esimest korda pärast 2000. aastate algust. Korraldajate soov oli anda rohkematele kunstnikule võimalusi ning näidata kunsti mitmekesisust.

"Tavaliselt on kevadnäitus olnud üsna maali ja graafika keskne, aga me julgustasime klaasi, keraamikat, tekstiili ka siia galeriidesse tulema ja me segasime need oma galeriides kokku. Hop on võib-olla seni olnud tarbekunsti- ja disainigalerii, aga Hobusepea ja Draakon on olnud noore kunsti galeriid. Seekord tahtsime, et ükskõik, millisesse galeriisse vaataja sisse astub, näeb ta midagi huvitavat eri põlvkondadest ja meediumitest," rääkis EKL-i president Maarin Ektermann "Aktuaalsele kaamerale".

Ka seekord on publikul võimalus hääletada oma lemmikkunstniku poolt. Publikuhääletuse võitjale panevad kunstikollektsionäärid ja -toetajad Riivo Anton, Aivar Berzin, Jaan Manitski, Tiit Pruuli ja Rain Tamm välja 6000 euro suuruse auhinna.

Hääletada saab näitusesaalides ning publikuhääletus kestab 5. aprillini. Hääletuspunktid asuvad nii Lasnamäe paviljonis kui ka kõigis Eesti Kunstnike Liidu galeriides.

Kevadnäituse žüriisse kuulusid Cloe Jancis ja Maria Valdma-Härm (Eesti Kunstnike Liidu esindajad), Jüri Mildeberg (Kevadnäituse 2025. aasta publikupreemia laureaat), Madli Ljutjuk (Kunstihoone esindaja) ning Riivo Anton (sponsorite esindaja).

Vanalinna galeriide väljapaneku kujundas Cloe Jancis, Kunstihoone Lasnamäe paviljoni väljapaneku Maria Helena Luiga. Graafilise disaini autor on Henri Kutsar. Näituse korraldustoimkonda kuuluvad Hans-Otto Ojaste, Maarin Ektermann, Madli Ljutjuk, Mattias Veller, Tüüne-Kristin Vaikla ja Valge Kuup Studio.

Kunstnike Liidu kevadnäitus jääb vanalinna galeriidesse 5. aprilli. Lasnamäe paviljonis 18. maini.

Kevadnäitusel osalevad kunstnikud Aarne Mesikäpp, Aet Ollisaar, Ahti Sepsivart, Aksel Haagensen, Alexei Gordin, Alyona Movko-Mägi, Andres Koort, Andrus Raag, Anna Kõuhkna, Anna Škodenko, Anna-Liisa Kree, Anna-Liisa Sääsk, Anne Parmasto, Anne Türn, Anu Samarüütel-Long, Arne Maasik, Arthur Arula, Asko Künnap, B105 kooseisus Kertu-Liisa Sarap, Oliver Kanniste ja Daria Morozova, Bob Bicknell-Knight, Brenda Purtsak ja Marleen Suvi, Brigit Arop ja Piibe Kolka, Britta Benno, Caroliina Ladva, Danel Ülper, Edgar Tedresaar, Eero Ijavoinen, Elisabet Kiverik, Elo Liiv, Enno Ootsing, Erik Teemägi, Erki Kasemets, Eve Kiiler, Fred Kotkas, Hannah Harkes, Hedi Jaansoo, Heikki Leis, Heli Tuksam, Helle Videvik, Herkki-Erich Merila, Hermes Sarapuu, Hille Palm, Ilme Rätsep, Indrek Köster, Inessa Saarits, Inga Heamägi, Ivar Kaasik, Ivar Veermäe, Jaan Luik, Jane Remm, Jenny Grönholm, Jila Svicevic, Johanna Mudist, Johannes Luik, Jüri Kass, Jüri Ojaver, Kadi Kübarsepp, Kai Kiudsoo-Värv, Kairi Orgusaar, Karin Kalman, Kärt Hammer, Katariin Mudist, Kati Kerstna, Katrin Enni, Katrin Pere, Katrin Piile, Kaupo Kikkas, Kertu Tuberg, Kertu-Liisa Sarap, Killu Sukmit, Krista Leesi, Kristel Saan-Soom, Kristi Kangilaski, Kristina Norman, Laivi Suurväli, Leena Kuutma, Lemme Haldre, Liina Kalvik, Liina Leo, Liis Karu, Liisa Jugapuu, Liisa Mudist, Liisi Eelmaa, Liivia Leškin, Lilian Mosolainen, Lilli-Krõõt Repnau, Lisette Sivard, Loora Kaubi, Maarit Murka, Maarja Mäemets, Maiu Mooses, Mall Nukke, Malle Karik-Hallimäe, Manfred Dubov, Mare Saare, Maret Sarapu, Margot Õunapuu, Mari Prekup, Maria Kapajeva, Maria-Kristiina Ulas, Mariann Kallas, Maris Siimer, Markus Kasemaa, Mauri Gross, Meiu Münt, Mihkel Maripuu, Miina Vilo, Naima Neidre, Nils Hint, Orest Kormašov, Ott-Kaspar Sults, Peeter Laurits, Peeter Pere, Piret Rohusaar, Priit Pangsepp, Rait Prääts, Regina-Mareta Soonsein, Reti Saks, Riin Maide, Riina Varol, Rosita Raud, Sasha Tishkov, Sigrid Viir, Siim-Tanel Annus, Sirja-Liisa Eelma, Sofi Aršas, Taavi Suisalu, Tarmo Roosimölder, Tarrvi Laamann, Tea Lemberpuu, Terje Ojaver, Tiina Kaljuste, Tiina Sarapu, Tiina Tammetalu, Tiiu Kirsipuu, Tiiu Pallo-Vaik, Tõnis Jürgens, Toomas Kuusing, Triin Kerge, Uku Sepsivart, Ülle Raadik, Ulvi Haagensen, Uno Roosvalt, Urmas Puhkan, Urve Küttner, Valeri Vinogradov, Valev Sein, Vano Allsalu, Veiko Klemmer, Vello Vinn, Viive Noor, Vilen Künnapu, Virge Jõekalda, Zody Burke.