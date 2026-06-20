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Pildid: Hop galeriis avati Andra Jõgise isikunäitus

Kunst
Hop galeriis avati Andra Jõgise isikunäitus
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Kunst

18. juunil avati Hop galeriis Andra Jõgise isikunäitus "Vaikivad tunnistajad", kus kogetud argihetked on arhivaari kombel lihvitud mõistetavateks tükkideks.

"Valged laelambid Estonia puiesteelt, EKA hoonest, mida enam ei ole. Viimased Līvāni klaasitehase piimjad kuplid ja kupad puhutud joogiklaasidelt, mis rändasid kurat teab kuhu. Ning vahuvein, mis sai joodud esimesel septembril, taaraklaas jõulupeo laualt, veinipudel, mis sai tühjendatud uute magistrantide auks, šampus TASE avamise õhtult. Katkine Tarbeklaasi vaas kolimiskastist ning põrandale müksatud piimakann. Ma mäletan just nagu seda kõike mäletavad need klaasesemed — meie elu vaikivad tunnistajad. Tühised, argised, väärtustamata objektid, mis klaasvitriinide asemel leiavad end enamasti keldriboksidest, garaaži nurkadest või prügikastidest," kirjeldas autor näituse saatetekstis.

Näitusel "Vaikivad tunnistajad" on kogetud argihetked on näitusel kokku sulatatud uuteks teosteks. Mäluarhiiv klaasis, sulatatud konsentraadiks, lihvitud arhivaari kombel mõistetavateks tükkideks, süstematiseeritud ja hoitud, et mäletada.

Andra Jõgis on klaasikunstnik, kes töötab Eesti Kunstiakadeemia klaasi osakonna juhataja ja dotsendina. Tema looming on enamasti narratiivne ning esile kerkivad elu argisust ja haprust käsitlevad teemad. Lisaks on Jõgis üks kolmest disainerist brändis MSK Glass, mis tegeleb kaasaegsete klaasist tarbevormide loomega.

"Vaikivad tunnistajad" on Hop galeriis avatud kuni 19. juulini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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