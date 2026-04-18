Galerii: Marilyn Piirsalu tekstiilist ruuminstallatsioon "Peaaegu nähtav"

Foto: Ken Mürk/ERR
Marilyn Piirsalu näitus „Peaaegu nähtav“
Marilyn Piirsalu näitus "Peaaegu nähtav" Hop galeriis on tekstiilist ruumiinstallatsioon, mis koosneb kahest osast: galeriid liigendavatest kangastest ja figuraalsetest piltvaipadest.

Poolläbipaistvate graafilise mustriga kangaste vahel on kangastelgedel kootud piltvaibad hetkedest, mis on kunstnikku tema enda sõnul puudutanud ja millele ta on mõelnud.

Marilyn Piirsalu on õppinud graafikat, kuid kasutab väljendusvahendina mitmesuguseid kunstimeediume. Näituse gobelääntehnikat võrdleb ta maalikunstiga, kus värvide asemel on kasutusel lõngad.

"Ma olen nad küll kudunud enda elust võetud inimeste järgi ja mõnel vaibal on aru saada, et ma olen ise nende peal. Aga üldiselt on nad siiski need hetked, mis on ilmselt kõigil inimestel oma eludes. Omaetteolemise hetked," rääkis ta.

Näitus jääb vanalinnas asuvas HOP galeriis avatuks 10. maini

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

