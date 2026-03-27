Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog Heikki Pauts

Foto: Mikkeli muuseum
Kadriorus, Mikkeli muuseumis, on võimalik tutvuda maailmakuulsa Delfti keraamikaga. Näitusel "Delfti sinine" esitleb oma unikaalset kogu arheoloog ja kollektsionäär Heikki Pauts.

Arheoloog Heikki Pauts on pühendanud üle 20 aasta Delfti keraamika kogumisele ja uurimisele. Tema kogumiskirg sai alguses väikesest vaasist, mille ta avastas Hollandis ühes taaskasutuskeskuses. Pautsi kogu on Eestis üks suuremaid. Mikkeli muuseumis on väljas üle kahesaja eseme Delfti keraamika arenguloost 17. sajandist 19. sajandini, mis oli omaette fenomen Euroopa tarbekunsti ajaloos.

"Nad kopeerisid Hiina portselani, välimuselt üritati teha Hiina portselanile võimalikult sarnaseid asju, samaaegselt kasutati ka tüüpilisi vanemaid Hollandi euroopalikke stseene, maastikke, laevu ja muud, aga nende Hiina motiivide populaarsus tingis seda, et nad hakkasid neid ka suvaliselt ise kombineerima. Kuna keegi polnud Hiinas käinud ja polnud Hiina kultuuri käsiraamatut, mida need sümbolid tähendavad, tegid nad lihtsalt midagi võimalikult eksootilist," ütles arheoloog ja kollektsionäär Heikki Pauts.

Delfti keraamikatehaste toodang oli valdavalt anonüümne, erandiks olid Luuka gildi meistrid, kes olid registreeritud eraldi nimekirja.

"Ühel nendest, Frederik van Frijtomil, on nimeliselt signeeritud tööd ja neid soetati mitte kui nõusid, vaid kui kunstiteoseid," ütles kuraator ja Mikkeli muuseumi direktor Aleksandra Murre.

Heikki Pautsi sõnul ringleb Delfti keraamikat taaskasutuskeskustes ja laatadel praegugi.

"Päris sageli ei olegi võimalik kindlaks teha, kas tegemist on ehtsa keraamikaeseme või koopiaga, sest täpselt sama tehnoloogiaga valmistati ka sadakond aastat hiljem. See ongi sportlik huvi, kas õnnestub tõestada kõigepealt iseendale, kas on originaal või koopia mingist teisest riigist või ajastust ja see on osa sellest kogumise võlust ja huvist, mis mul on olnud," ütles Pauts.

Delfti keraamika näitus jääb Mikkeli muuseumis avatuks novembri lõpuni.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo