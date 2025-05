Galerii: Mikkeli muuseumis näeb näitusel Reigo Kuivjõgi kunstikogu

Reigo Kuivjõgi kogumise fookus on ajas muutunud, kuid püsinud suuresti Eesti-keskne. Ta alustas enam kui kakskümmend aastat tagasi väliseesti kunstnike loomingu kogumisega, misjärel hakkas tema kogu täienema nii möödunud sajandi teise poole – praeguseks juba eesti kunsti klassikaks saanud – avangardimeistrite kui ka nüüdisaja kunstnike teostega.

Need kolm suunda on näitusel esitatud elavas dialoogis, mis loob temaatilisi kooslusi vastavalt teoste esteetikale ja tähendusväljadele. Näituse pealkiri "Kunstisõltuvus" ei ole pelgalt külastaja tähelepanu köitmiseks, just selle sõnaga iseloomustas Reigo Kuivjõgi oma suhet kunstiga näituse ettevalmistamise protsessi alguses.

"Koguja kogu, senikaua kuni seda kogutakse, ei saa kunagi valmis. Kogu tähendab kogujale nii protsessi kui ka selle tulemit, nii kogumise kirge kui ka naudingut kogutust. Elus kogu ongi kogumine," tõdes näituse kuraator, kollektsionääri ja tema suhet oma koguga lähedalt uurinud Aleksander Metsamärt.

Näitusel on eksponeeritud üle 70 teose 45-lt väga eriilmeliselt autorilt alates Leonhard Lapinist, Enn Põldroosist, Peeter Allikust, Jaan Toomikust ja Marko Mäetammest kuni Alar Tuule, Aleksei Gordini ja Robin Nõgistoni.

Näitus jääb avatuks 19. oktoobrini.