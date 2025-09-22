Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

Nõgisto maalid mõjuvad kui värviküllased unenäod, milles iga detail elab oma elu. Argine põimub grotesksega ja popkultuur kohtub isikliku mütoloogiaga. "Ise arvan, et mu teosed eksisteerivad ajastuhõngust eemal, ent kindlasti on need mõjutatud kõigest visuaalsest, mida olen lapsest peale kogenud," ütleb kunstnik.

Robin Nõgisto on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti eriala bakalaureuseõppe (2017). Tema isikunäitused on toimunud Hobusepea galeriis (2016), galeriis Art&Tonic (2019, 2024) ning Tallinna Kunstihoones (2021). Välisriikides on ta esinenud Miami Art Baseli kunstinädalal (2022) ning Pariisi olümpiamängude ametlikus kultuuriprogrammis Olympiade Culturelle (2024). 2018. aastal oli Nõgisto Akzo Nobel kunstipreemia nominent ning 2024. aastal pälvis ta sama preemia teosega Portable Pocket Television.

Näitus "Rainbows Per Minute" jääb Viimsi Artiumi tünnigaleriis avatuks kuni 16. novembrini.