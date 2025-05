Kuraator: Reigo Kuivjõgi kunstikogu näitus on tugeva huumori- ja traagikasoonega

Tartus galeriid pidav ja oksjoneid korraldav Reigo Kuivjõgi keskendub ennekõike kaasaegsetele ja noortele Eesti kunstnikele. Seda peegeldab ka Mikkeli muuseumis avatud näitus. Näitusel on eksponeeritud üle 70 teose 45 eriilmeliselt autorilt alates Leonhard Lapinist ja Enn Põldroosist kuni Marko Mäetamme ning Robin Nõgistoni.

Reigo Kuivjõgi alustas väliseesti kunstnike loomingu kogumist enam kui 20 aastat tagasi. Seejärel hakkas tema kogu täienema praeguseks juba eesti kunsti klassikaks saanud avangardimeistrite kui ka nüüdisaja kunstnike teostega. Näitus "Kunstisõltuvus. Reigo Kuivjõgi kunstikogu" jätkab nüüdisaegseid erakunstikogusid tutvustavate näituste sarja Mikkeli muuseumis.

"Reigo Kuivjõgi näitus on suur, värviline, mastaapne ja loodan, et ka samavõrd tugeva huumori- ja traagikasoonega. Meil on palju suuri maale ja hoone, mis ei paku just angaarilikke seinapindu, andiski küsimuse, kuidas näidata suuri teoseid, niimoodi, et nad haaraks sind endasse. Siin on palju noort kunsti ja hästi palju leiab kunstnikelt ka selliseid teoseid, mis ei ole päris kõige rohkem nendelikud," rääkis näituse kuraator Aleksander Metsamärt.

Näituse pealkiri "Kunstisõltuvus" on see, kuidas Kuivjõgi oma kogu kirjeldab. "Tegu on ikkagi murdosaga, väljas on 81 teost ligi 700-st," täheldas kuraator. "Kui inimene ise kirjeldab oma kunstiharjumust sõltuvusena, siis kuidas saab näitust tehes sellest metafoorist loobuda."

Näitus jääb avatuks 19. oktoobrini.