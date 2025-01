AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Robin Nõgisto

2024. aasta AkzoNobel kunstipreemia laureaat on Robin Nõgisto teosega "Portable Pocket Television".

AkzoNobel Kunstipreemia lähtub ideest "Värv kui kunst". Preemia eesmärk on tunnustada kunstnikku Eesti kunstimaastiku rikastamise eest värvikasutuse aspektist lähtuvalt. Preemia suuruseks on 5000 eurot.

2024. aastal nomineeriti AkzoNobel kunstipreemiale lisaks Nõgistole ka Jass Kaselaan, Mihkel Maripuu, Kris Lemsalu, Mart Vainre ja Angela Maasalu.

Robin Nõgisto (s 1992) on maalikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas ja Hiiumaal. Õppinud aastatel 2011–2017 Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti eriala ja lõpetanud bakalaureusekraadiga, tegeles ta paralleelselt ka filmikunsti ja rokkmuusikaga. Samuti on ta teostanud avalikku linnaruumi seinamaale.

Ta on tuntud oma värvikirevate ja enamasti suuremõõtmeliste pop-psühhedeelsete maalide poolest. Tema kunsti iseloomustab nostalgia aegade suhtes, mida 1992. aastal sündinud kunstnik pole ju ise saanud päriselt kogedagi: ühelt poolt oleks ta justkui ühe jalaga 1960. aastate lõpu hipindusest ja teise jalaga 1990. aastate alguse MTV-st (Music Television) välja astunud.

Tema kunst on karakteri- ja detailirohke, ühteaegu noortepärane ning retrolik, emotsionaalselt laengult cool ja positiivne. Popkultuurist ammutatud viidetest tihke pinnamuster võimaldab ankurdada tema loomingut väga erinevas kontekstis, nii siin- kui ka sealpool Atlandi ookeani. Kõik võivad tema maalidelt leida midagi tuttavat, võimaldades kunstnikuga üheskoos popkultuuri ookeanilainetel surfata.

Robin Nõgisto "Portable Pocket Television" Autor/allikas: Lauri Trolla

AkzoNobel Kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati 1996. aastal. Akzo Nobel Baltics AS omab vanimat ja tähelepanuväärseimat ettevõttele kuuluvat kunstikollektsiooni Eestis, millele pandi alus 1990. aastal. Kunstikogu on eksponeeritud Tallinna peakontoris ja Rapla tootmiskompleksis.

Möödunud aastal pälvis AkzoNobel kunstipreemia Tõnis Saadoja näitusega "Kõrgus merepinnast".