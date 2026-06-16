Kaunases avatakse tekstiilikunstnik Aet Ollisaare näitus "Kodu, kallis kodu"

On palju erinevaid hetki ja kohtumisi, mälestusi ja tundeid, mille olulisus võib selguda alles palju hiljem. Elu on teekond tundmatusse, paikadesse, kus me pole kunagi varem käinud. Aga alati on koht, kuhu tagasi pöörduda. Kodu. Kas kodu on koht, inimesed või suhted? Või on see pigem meie mälestuses ja asjades, mida oleme varem kasutanud? Mis teeb mõned kohad, kus me elame, "koduseks" ja teised mitte? Kas kodul on värv?

Näitusel eksponeeritud teostes on hetked ja mõtted, mis on salvestatud värvilistesse piltvaipadesse ja igapäevastesse esemetesse. Näitus toob galeriisse Muitines Aet Ollisaare suureformaadilised gobeläänid ja objektid, mis peegeldavad autorile olulisi kohti ja suhteid, kuid mida saab vaadelda ka laiemas kontekstis.

Aet Ollisaar on tekstiilikunstnik ja õppejõud, kes elab ja töötab Tartus. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti erialal 1991. aastal ja on alates 2000. aastast töötanud professori ja tekstiiliosakonna juhatajana Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. 2024. aastal pälvis kunstnik Eesti vanima kunstipreemia Kristjan Raua preemia ja on kahel korral olnud Eesti Tekstiilikunstnike Liidu tunnustuse aasta tekstiilikunstnik laureaat.

Näituse "Kodu, kallis kodu" kujundaja on Madis Liplap, graafilise disaini tegi Arabella Roosi.

Väljapanek jääb Kaunases avatuks kuni 10. juulini.