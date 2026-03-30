Galerii: Türil saab näha tekstiilikunstnike kevadnäitust "Kes aias"

Eesti tekstiilikunstnike liit avas aastanäituse kõrval oma esimese kevadnäituse just Türil, kuna seal on väga head võimalused kunsti eksponeerimiseks.

"Meil on 41 autorit, kes soovisid osaleda sellel näitusel. Kuna see ei ole aastanäitus, vaid kevadnäitus, siis on töid väga erinevatest aegadest, on varasemaid töid ja on eile valminud töid. Nii et see on selline läbilõige tekstiilikunstnike kevadnägemusest," ütles näituse kuraator Aet Ollisaar.

Näitus paigutati Türi kultuurikeskuse galerii kahele korrusele, samuti konverentsisaali ja jalutuskoridoridesse.

Laupäeval, kui väljapanek publikule avati, tunnustas tekstiilikunstnike liit eelmise aasta jooksul enam silma paistnud tekstiilikunstnikke.

"Aasta tekstiilikunstnik on tänavu Ingrid Helena Pajo, aasta noor tekstiilikunstnik on Kassandra Laur ja välja anti ka elutööpreemia, mille pälvis Ehalill Halliste pikaaegse loomingu eest. Aasta tekstiilitegu 2025 on Eesti raamatu aasta piltvaip, mis on aasta otsa mööda Eestit ringi rännanud," ütles Eesti tekstiilikunstnike Liidu juhataja Aet Ollisaar.

Aasta tekstiilikunstnik Ingrid Helena Pajo pälvis preemia sisuka ja järjepideva loomingulise tegevuse eest. Tema suur kirg on töötada erinevate kiudude ja materjalidega, kevadnäitusele tõi ta kolmest tööst koosneva seeria "Okste ja kivikeste nägemus".

"Selles seerias olen ma rakendanud oma loomeprintsiipi, et kangastelgedel kududes ma improviseerin, mida ma koon. Eelmine aasta oli täis igasuguseid sündmusi ja üritusi ja näitusi näituse otsa. Mul on väga hea meel, et see ka äramärkimist sai," ütles aasta tekstiilikunstnik 2025 Ingrid Helena Pajo.

Eesti tekstiilikunstnike liidu esimest kevadnäitust saab Türi kultuurikeskuses vaadata 8. maini.