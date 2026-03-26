Aasta tekstiilikunstniku preemia pälvis Ingrid Helena Pajo

Ingrid Helena Pajo Autor/allikas: Tõnu Tunnel
Eesti tekstiilikunstnike liit kuulutas välja aastapreemiate laureaadid, möödunud aasta parimaid tunnustatakse Türi kultuurikeskuses liidu kevadnäituse "Kes aias" avamisel.

Aasta tekstiilikunstnik on Ingrid Helena Pajo, Aasta noor tekstiilikunstnik Kassandra Laur ning Aasta tekstiiliteo tunnustuse pälvis raamatu-aasta piltvaip. Pikaajalise loometöö eest pälvis elutööpreemia Ehalill Halliste.

Aasta tekstiilikunstniku Ingrid Helena Pajo puhul tõstis žürii esile traditsiooniliste tehnikate kaasaegset ja veenvat käsitlust ning oli võlutud asjaolust, et Pajo teostes on rõhk protsessil ja katsetamisel.

Aasta tekstiilikunstnik 2025 nominentideks esitati Zane Shumeiko, Eve Selisaar, Kirill Safonov, Ingrid Helena Pajo, Maasike Maasik ja Sigrid Huik.

Aasta noor tekstiilikunstniku Kassandra Lauri näol on žürii hinnangul tegemist isikupärase ja julge autoriga, kelle 2025. aasta looming on esitatud tervikliku ja professionaalse portfooliona.

Preemia Aasta noor tekstiilikunstnik nominentideks esitati Sofia Lanman ja Kassandra Laur.

Aasta tekstiiliteo preemia pälvinud raamatu-aasta piltvaip oli žürii arvates erakordselt õnnestunud projekt, mille suurimaks tugevuseks on selle ulatuslik mõju ning paljude inimeste, sealhulgas väliseestlaste kaasamine kogu 2025. aasta vältel.

Aasta tekstiiliteo auhinnale olid nomineeritud ka Kõrgema Kunstikooli Pallas väljaandena ilmunud raamat "Muutujad. Lõime- ja koemanipulatsioonid käsikangastelgedel" (autor Kadi Pajupuu), Eesti tekstiilikunstnike näituste korraldamine Lätis (Kaire Tali), Eesti Tekstiilikunstnike Liidu näituste kujundamine (Madis Liplap) ning Marju Raabe artiklikogumiku väljaandmine.

Žürii otsusega anti välja elutööpreemia, mille pälvis Ehalill Halliste, kes on tunnustatud ja kõrgelt hinnatud vaibakunstnik ning on järjepidevalt panustanud selle suuna arendamisse ja elujõulisena hoidmisse.

Aastapreemiate žüriisse kuulusid: Joanna Hoffmann (kunstiteadlane, žürii esinaine), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), Tüüne-Kristin Vaikla (Eesti Kunstnike Liit), Tõnis Vellama (Eesti Disainerite Liit), Kaspar Viilup (ajakirjanik, ERR), Aune Taamal (Aasta tekstiilikunstnik 2024) ja Kristina Oja (Aasta noor tekstiilikunstnik 2024). Žürii tegevust korraldas Heleri Alexandra Sits-Tamme (Eesti tekstiilikunstnike liidu juhatuse liige).

Eesti tekstiilikunstnike liit on tunnustanud oma valdkonna silmapaistvaid tegijaid liidu aastapreemiatega alates 1996. aastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Aasta tekstiilikunstniku preemia pälvis Ingrid Helena Pajo

