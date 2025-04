Galerii: selgusid tekstiilikunstnike liidu aastapreemiate laureaadid

Aasta tekstiilikunstnik 2024 on Aune Taamal, aasta noor tekstiilikunstnik on Kristina Oja ja preemia aasta tekstiilitegu pälvis Ave Matsin. Aastapreemiate kõrval otsustas žürii anda välja elutööpreemia, mis omistati Ludmilla Swarczewskajale. Žürii eripreemia aasta teosele pälvis Ilja Uhlinov ning tiitel tekstiili sõber omistati Georg P. Kentile, USA endisele suursaadikule Eestis.

Aasta tekstiilikunstnik Aune Taamal pälvis preemia mitmekülgse ja viljaka näitusetegevuse eest 2024. aastal. Aune Taamal on kunstnik, kes eksperimenteerib erinevate tekstiilsete materjalide ja tehnikatega, eelistades läbipaistvaid tekstuure, mis võimaldavad luua mitmekihilisi ruumilisi installatsioone.

Ta on lõpetanud Tallinna Kunstiülikooli tekstiilikunsti erialal (1993) ja on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Tekstiilikunstnike Liidu ja Stuudio 22 liige. Loominguga tegelemise kõrvalt on ta alates 2012. aastast olnud galerist Lühikese Jala Galeriis.

Aasta noor tekstiilikunstnik on Kristina Oja, kes pälvis preemia kirgliku suhtumise eest tekstiilikunsti ja masinkudumisse. Tema käe all on valminud kudumiprojekti "Katkenud joon" (juhendaja Imbi Armas), perekonna ajaloost ja suguvõsa piltidest inspireeritud kudumikollektsiooni "Ma olin kadunud" (juhendajad Liisa Kanemägi, Kirke Talu) ja selle edasiarendus "Teine".

Kristina Oja on õppinud Eesti Kunstiakadeemias tekstiilidisaini erialal ja Tallinna Tööstushariduskeskuses rätsep-stilisti erialal ning täiendanud end València Kunsti- ja Disainikoolis. Ta on osalenud grupinäitustel ja ERKI Moeshowl. 2024. aastal pälvis autor Mari Adamsoni nimelise parima tekstiilitudengi stipendiumi.

Aasta teo preemia pälvis Ave Matsin Viljandi pärandusfestivali eestvedamise eest. Pärandusfestival "Pärand parandab" toimus Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel ja UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinna egiidi all 2024. aasta oktoobris. Festivali programmi kuulus rahvusvaheline konverents, õpitoad ning päranduspidu, mis ühtekokku tutvustasid vaimse kultuuripärandi nähtusi ning avasid erinevaid rahvakultuuri teadmiste ja oskuste vaatenurki.

Elutööpreemia pälvinud Ludmilla Swarczewskaja töötas aastatel 1978–1994 Pärnu linakombinaadis kunstnikuna, 1992–1993 Läti Rahvusooperis lavastuse konsultandina ja 1995–1998 Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis kunstiosakonna õppejõuna. Aastatel 1998–1999 töötas Swarczewskaja AS Vikero Tekstiilis kunstnikuna, 1999–2000 Krenholm Holding Ltd kunstnikuna, 1999–2001 Eesti Eurinfo Ühingu Euroülikoolis üldkompositsiooni õppejõuna. Aastatel 1968–1972 õppis autor Moskva Kalinini nimelises kunsttööstuskoolis ning seejärel aastatel 1973–1978 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis tekstiili erialal. Kunstnik tähistas 2024. aastal juubelit ning osaleb aktiivselt ja järjepidevalt näitustel nii Eestis kui välismaal.

Žürii otsustas hääletustulemustest lähtuvalt anda erandina välja kaks eripreemiat.

Aasta tekstiiliteose tunnustus otsustati omistada Ilja Uhlinovile gobelääni "Tühjus" eest Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitusel "Aasta värv on kirju" Pärnus Uue Kunsti Muuseumis. Ilja Uhlinov lõpetas Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna 2017. aastal ja on suuremõõtmeliste gobeläänvaipadega esinenud näitustel nii Eestis kui kaugemal.

Aasta tekstiilisõbra tunnustus omistati Georg P. Kentile ja Velida Kentile. Eelmine USA Suursaadik Eestis George P. Kent algatas 2024. aastal tiheda koostöö Eesti Tekstiilikunstnike Liiduga, toimusid mitmed kohtumised ja sündmused. See on esimene kord, kus mõne riigi suursaadik algatab erialaliiduga nii ulatusliku koostöö. Samuti väärib liidu sõnul tähelepanu proua Velida Kenti valmistatud piparkoogist Heimtali makett, mis kujutas Anu Raua eluhooneid ja Heimtali keskust.

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate žüriisse kuulusid: Elin Kard (žürii esinaine, EKL), Helen Adamson (ETDM), Triin Jerlei (kunstiteadlane), Erle Loonurm (ajakirjanik), Aet Ollisaar (aasta tekstiilikunstnik 2023), Maria Kristiin Peterson (aasta noor tekstiilikunstnik 2023) ja Margot Vaaderpass (EDL).

Aasta tekstiilikunstniku näitus Lühikese Jala Galeriis jääb avatuks 5. maini.