Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

Kunst
Foto: Madis Liplap
Kunst

Tekstiilikunstnike liidu aastanäitus Tartus Pallase galeriis on seekord pühendatud materjali olulisusele.

Näitusel teeb kaasa 39 tekstiilikunstnikku, kes avavad oma suhet materjaliga.

Näituse kuraatori, tekstiilikunstnik Aet Ollisaare sõnul üllatas teda kunstnike julgus tuua materjali omapära tavalisest rohkem välja. Näitusel osalejad püüavadki oma töödes näidata, mida konkreetne materjal neile tööpartnerina tähendab, millist vastupanu osutab.

"Jonn tuleb sellest, mida sa selle materjaliga teha tahad. Iga idee jaoks on lahendus materjalis ja vastupidi. Me õpime taltsutama materjali, koos toimima, teame, mida ühelt või teiselt materjalilt oodata. Kasvõi vill väga paindliku materjalina on mõnel juhul täiesti toimimatu ja teisel juhul ülihea kaaslane," rääkis Ollisaar.

Tekstiilikunstnike liidu aastanäitus on avatud 3. jaanuarini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

