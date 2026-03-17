Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

Filmimehe Mark Soosaare sõnul sündis idee teha näitus pealkirjaga "Järelnoppijad" Prantsusmaa põllumeeste vanast kombest.

"Nimelt sealsed taluperemehed lubavad pärast seda, kui nad ise oma põllud on koristanud, ükskõik kellel minna ja noppida sealt nii palju, kui jaksavad. Agnes Varda, tuntud mängufilmide ja dokumentaalfilmide autor, võitis Eesti rahvaauhinna just sellise filmiga, kus ta tegi järelnoppimist mitte võõralt põllult, vaid omaenda varasemast loomingust," rääkis Soosaar.

Nii ongi näitusel üleval nopped Soosaare enda loomingust, aga ka tõlkijalt ja luuletajalt Jüri Talvetilt ja tekstiilikunstnikult Karin Tislarilt.

"Jüri Talvet, minu hea klassivend, on siin välja pannud mõningaid oma luuletusi, mis on veel rahva sekka minemata. Ma ise pärast Moskvas õppimist arvasin, et minust filmioperaatorit ei saa, ma olin oma tervise seal ära kurnanud ja ma hakkasin siis maalima. Siin on minu pastellpildid, mida keegi varem pole näinud," märkis režissöör.

Karin Tislar otsis välja enda kujundatud kangad kunagisest Pärnu linakombinaadis töötamise ajast ja valiku aastakümnete jooksul tehtud gobeläänvaipadest.

"No minul tuli päris tõsiselt noppida neid töid kokku, sest et enam ma ei koo uusi, uusi gobelääne mul ei tule ja siis ma palusin oma sõpru, tuttavaid, sugulasi. Ma olen neile kinkinud pooled nendest vaipadest, mis siin väljas on, ja siis nad kõik tõid need mulle kohale ja nii see näitus saigi valmis," rääkis Tislar.

Näitus "Järelnoppijad" jääb Uue Kunsti muuseumis avatuks 19. aprillini.