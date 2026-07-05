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Galerii: Pärnus avati Jüri Arraku sünniaastapäevale pühendatud näitus

Kunst
Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avati Jüri Arraku sünniaastapäevale pühendatud näitus.
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26 pilti
Kunst

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on avatud Jüri Arraku 90. sünniaastapäevale pühendatud näitus "Püha Jüri Arrak".

Näituse kuraator Mark Soosaar kirjutab näituse tutvustuses, et Arrak oli ja on prohvet, kelle looming elab edasi ka pärast tema surma.

"Jüri hinges ja tema maalidel põlesid ergu leegina paganlikud ja kristlikud ideed meie emakeelest ja oma rahvusriigist," lausus ta. "Jüri maalid kameeleonidest ja punase mehikesega Kalevipoja seljas on hoiatuseks meile järgnevatele põlvedele."

Näitus on Uue Kunsti Muuseumis avatud 10. augustini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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