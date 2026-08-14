Pildid: Uue Kunsti Muuseumis avati Harkivis tegutseva kunstistuudio väljapanek

Hetkel tegutseb kunstistuudio Harkivis Teise maailmasõja aegses pommivarjendis, kus õpivad, kohtuvad ja loovad lapsed ka praegu, kui linn on iga päev droonide, rakettide ja juhitavate lennukipommide rünnakute all. "Kadunud muinasjutud" sündis ideest luua "puuduv muuseum" ehk maailm, mis koosneb unustatud legendidest, rääkimata lugudest ja uutest mütoloogiatest, mis on inspireeritud Euroopa muuseumide barokk-kogudest.

Näitusel on eksponeeritud 14 monumentaalset originaalteost, mille on loonud ligikaudu 40 last ja noort vanuses 5–17 aastat. Esiteks kujutasid noored kunstnikud elemente, mida leidub iidsetel freskodel, botaanikaatlastes, keskaegsetel kaartidel ja käsikirjades. Järgmine samm oli leida kujundeid tulevastele tegelastele. Kui tegelased olid määratletud, algas süžeede kokkupaneku protsess

Näituse kuraatorid on Mykola Kolomiiets ja Iryna Hrytska, väljapanek jääb Pärnus avatuks kuni 4. oktoobrini.