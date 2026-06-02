Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

Maikuu viimasel päeval avanes Pärnu uue kunsti muuseumis 33. rahvusvaheline aktinäitus "Mees ja naine", mis kannab alapealkirja "Mees ja naine Läänemere lainetel".

Näitusel osaleb üle 60 kunstniku peamiselt uute, selle väljapaneku jaoks loodud teostega, mõned tööd on valitud ka kunstnike varasemast loomingust. Näituse motiiviks on kahe ilmasõja vahel Saksamaal sündinud laul "Läänemere lained", mille nii meloodiast kui ka sõnadest kunstnikud oma töödes on lähtunud.

Näituse kuraator on Mark Soosaar.

"Mees ja naine Läänemere lainetel" jääb uue kunsti muuseumis avatuks 6. septembrini.