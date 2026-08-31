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Pildid: Vabaduse galeriis avati Külliki Järvila isikunäitus

Kunst
Külliki Järvila isikunäitus
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Kunst

28. augustil avati Tallinnas Vabaduse galeriis Külliki Järvila isikunäitus "Apokalüptiline 7".

Pealkirjas mainitud apokalüpsis tähendab kreeka keeles katte eemaldamist ehk peidetu esile toomist – näitust peaks mõistma kui nägemust maailmast ja inimese osast selles, kuidas inimhing vastutab maailma kestmise eest. 

Järvila esitab näitusel kõigi viie elemendi energeetilised pildid, mis kajavad kokku universumi numeroloogilise alusstruktuuriga. Neli klassikalist elementi ehk maailma aluskivi: tuli, vesi, õhk ja maa sõltuvad õnnelikust inimesest ehk viiendast elemendist.

Külliki Järvila on graafik, akvarellist, kalligraaf ja kunstipedagoog, kes on kunstnikuna tegutsenud üle 40 aasta. Ta on sündinud Tallinnas ja õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat aastatel 1974–1980. Peale akadeemia lõpetamist on Järvila esinenud isiku- ja grupinäitustel Eestis, Lätis, Soomes, Taanis, Rootsis, Saksamaal, Kanadas, Itaalias ja Prantsusmaal. Alates 1983. aastast elab ja tegutseb Järvila Saaremaal.

"Apokalüptiline 7" jääb Vabaduse galeriis avatuks kuni 30. septembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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