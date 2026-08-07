Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

Nädalavahetusse suubuv nädal tõi palju uut kodumaist muusikat, teiste seas Aralt Pardilt, Sämilt ja Ollielt. Välismaalt viskame kõrva peale Sam Smithile, Karol G-le ja Ravyn Lenaele.

Arg Part ja Säm – "Emotikon"

Ansambel Arg Part ja räppar Säm ühendasid jõud ja andsid välja esimese ühise singli "Emotikon", mis tahaks olla armastuslaul, aga kahjuks on selles suhtes ka keegi kolmas. "Väga raske on võita neiu tähelepanu, kui tema pilk on juba püütud ekraani," kirjeldas Ara Pardi solist Karl Vilhelm Valter loo tausta.

Popidiot ja Kristel Eplik – "Kas sa nutaks"

Soome-Eesti elektropopi duo Popidiot avaldas plaadifirma Seksound alt uue singli "Kas sa nutaks", millel teeb kaasa Kristel Eplik. Tegemist on Popidioti teise järjestikuse eestikeelse singliga ning bändi sõnul võib eesti keel nende loomingus saada senisest veelgi olulisemaks.

Lugu ammutas kõlapildi vanadest analoogrütmimasinatest ja süntesaatoritest. Muusika ja sõnad on kirjutanud Rein Fuks, loo miksis Erko Niit ning masterdas Lauri Liivak.

Helen ja Reket – "Samu tähti"

Helen ja Reket tõid kuulajateni loo "Samu tähti", mis räägib inimeste nähtamatutest kokkupuutepunktidest ning küsimustest, mis meid kõiki ühendavad. Singli produtseeris Steven Ilves, loo autorid on Emili Jürgens ja Reket.

Ollie – "Drown"

Eesti Laulul tuntust kogunud Ollie avaldas oma peagi ilmuva albumi avaloo "Drown". Lugu räägib sisemistest deemonitest, vaimsest madalpunktist ja igapäevasest sisemisest võitlusest.

K.D. Servellón – "Ootan muutust (Diivani peal)"

Veider, ebaloogiline ja unenäolik – need sõnad iseloomustavad tegijate sõnul laulu "Ootan muutust (Diivani peal)". Laulu autor ja produtsent on Kevin Daniel, elektrikitarri ja trumme mängib Christofer Nõmm ning loo masterdas Mattias Pärt.

Mamu Thao – "Wing"

Ansambel Mamu Thao avaldas koos värske albumiga psühhedeelse muusikavideo loole "Wing". Lugu sündis bändi sõnul kõikidest nendest väsitavatest pühapäeva ja esmaspäeva hommikutest, kus keset linnulaulu ning päiksepaistet koondame oma viimse energia, et välja lasta üks vägev ving kogu selle ebaõiglase ühiskonna vastu. Täiesti kindlalt saab kuulda ansambli järgmise helikandja peal juba heliteost "Wirin".

Andreas – "Paradise"

Uue suvesingli on Andreas nii ise kirjutanud kui ka produtseerinud. Loo miksimise ja masterdamise eest vastutas Daniil Kotilevitš.

Andreas lõi antud pala omamoodi ajakapslina, mis talletab endas mälestusi eelmisel suvel sõpradega veedetud Hiiumaa reisilt. Artisti sõnul on looming üheaegselt nostalgiline, magushapu ja täis soojust. Tema suurimaks sooviks on, et sellest kujuneks tänavuse augusti lahutamatu tunnuslugu.

Robert Linna ja Kristel Aaslaid – "Kuum"

Üllatava duona on singliga välja tulnud Robert Linna ja Kristel Aaslaid. Tegemist on värske tõlgendusega Code One'i samanimelisest hitist, millega põimitakse indie– ja kantriroki elemente.

"Päris paljudel tolle aja hittidel on tegelikult väga lahedad harmooniad ja "Kuum" on kindlasti üks nendest lugudest, millest olen ammu tahtnud oma versiooni teha," kirjeldas Linna loo sünnilugu. "Kristel on ääretult andekas ja isikupärane laulja – ideaalne valik sellesse loosse!" lisas ta. "Kuum" on neljas singel Roberti Linna eelseisval sügisel ilmuvalt debüütsooloalbumilt.

Man/Woman/Chainsaw – "Canyons"

Londoni indie-roki bänd tõmbab oma debüütalbumi "Cannonball" esimese loo viiuli jooksudega juba nii kaasa, et keeruline on lahti lasta. Shoegaze'i vaibi ja folgikate elementidega indie-roki album purjetab tunnete skaala eri otstel, pannes ühel hetkel tantsima, järgmisel aga mõttesse vajuma, laskumata liigsesse eksperimentaalsusesse, kuid ometi ajukurde kõditades.

Artms – "Blue Blood"

Viskame sekka ka natuke K-Popi, sest Korea tüdrukutepunt Artms on väljas uue hüperpopist küllastunud ja glitch elementidega tähitud lühikogumikuga "Hyper-Ego". Hea veerandtunnine energia-amps.

Ravyn Lenae – "In & Out"

Ameerika laulja-laulukirjutaja Ravyn Lenae avaldas omanda kolmanda albumi "Blue Island". See on tema esimene peale eelmist, millel figureerinud lugu "Love Me Not" lennutas ta tabelite tippu ning kogus miljardeid kuulamisi. Uue albumiga üritab artist enda sõnul vabastada end kõikidest talle suunatud ootustest ja teha enda asja.

Sam Smith – "When He's Gone"

Popidiiva Sam Smith seikleb oma uuel singlil bluusiradadel. "When He's Gone" on kolmas avaldatud singel Smithi 21. augustil ilmuvalt järjekorras viiendalt stuudioalbumilt "Hazel Eyes". Uus album käsitleb Smithi sõnul ühe paarisuhte igat tahku.

Karol G ja Bruno Mars – "Still"

Kolumbia superstaar Karol G lööb oma uuel albumil käed Bruno Marsiga. Tulemuseks lugu, mis astub korraks eemale ladina rütmidest ning mille saatel on kallimaga hea hoopis aeglaselt tantsida. Muidu hispaaniakeelsel albumil teevad kaasa ka näiteks Drake, kes laulabki hispaania keeles, ning Cigarettes After Sexi ninamees Greg Gonzales.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.