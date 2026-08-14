Uue muusika reede: Heleza, Maarja Nuut, Frankie Animal, Troye Sivan, Jungle jt

Vaikselt hakkavad rütmid rahulikumaks muutuma, suve selgroog on murtud ja ka muusikas puhuvad juba esimesed sügisesed tuuleiilid. Aga lootusetult sordiini all veel kõik pole, on ikka ka veidi päikselisemat särtsu.

Onyx ja Lil Till – "Linnonminu"

Tänavu aprillis ilmus Lil Tilli ja Onyxi koostöös "Kaskadöör", juuli lõpus "Drank" ja ega kaks ei saa jääda kolmandata. Õhulisel trap-taustal heljuv "Linnonminu", mis ei ole kusjuures Epp Kõivu samanimelise hiti töötlus, on eelmisest lugudest tasasem, aga seejuures mitte sugugi kehvem. Lil Tillilt on tulnud sel aastal juba album ja terve hunnik koostöid, kui palju uut materjali tal veel rauas on? Saab näha.

Paabel "Laevamäng"

Sadu tegi tee puhtaks, et Paabel saaks tagasi tulla. Sandra Sillamaal on edukaid projekte olnud rohkelt, kuid selle fakti, et ta oli ka pärimusmuusika ansambli Paabel liige, on ilmselt paljud unustanud. 2017. aastal tegevuse lõpetanud kollektiiv tuleb aga augustis välja uue albumiga "Ajatu". "Suur nauding oli pärast muusikalises mõttes lahusoldud aastaid tunda, et olime muusikutena vahepealsel ajal saanud äärmiselt erinevaid kogemusi. Paabeli koosseisuga taas loomeprotsessis viibimine oli see ideaalne sulatusahi, kus me kõik saime ilma piiranguteta need kogemused koos vanade regilauludega millekski täiesti uueks kokku sulandada," ütles Sillamaa.

Heleza ja Säm – "Loe mu mõtteist"

Oli ka viimane aeg, et mõnda aega pigem vaikselt toimetanud Heleza suurelt tagasi tuleks ning mõistagi on ta mugavalt jõudnud Kurbade Uudiste ridadesse. Muusikaliselt jätkab laias laastus samas suunas, mida tegi ta ka Universali ja Sony ridades: pretensioonitu kaasaegne pop, õrna magusa RnB glasuuriga. Uut materjali peaks tulema veel, esimese singli juures oli abiks ka Karl Killing.

Pantokraator – "Sonett 127 Ei loetud musta kauniks …"

Eesti progressiivse rock'i ansambel Pantokraator avaldas singli "Sonett 127 Ei loetud musta kauniks …" ning teatas, et uus album "William Shakespeare'i Sonetid" ilmub 13. septembril. Värskelt avaldatud "Sonett 127" on William Shakespeare'i "Dark Lady" sonetitsükli avalugu, mis käsitleb ilu, iluideaale ja nende kunstlikkust.

Maarja Nuut – "Ma näen sind ikka veel"

Piisas vaid esimesest mõnekümnest sekundist Maarja Nuudist uuest mosaiiksest unenäopopist, et saaksin aru, kui väga tema uue loomingut olen oodanud. "Oli 2022. aasta veebruar ja mitu nädalat oli mind kummitanud üks bassiliin, ja siis kaotas meie väike Tallinna muusikakogukond kalli sõbra. Kümme päeva hiljem algas sõda Ukrainas ja kõik tundus hirmus tume. Läksin ühel õhtul stuudiosse, avasin Paul Celani luulekogu enam-vähem juhusliku koha pealt ja seal see laul oligi, et hakkaks soojem," selgitas Nuut uue loo tagamaid.

<a href="https://maarjanuut.bandcamp.com/track/ma-n-en-sind-ikka-veel">ma näen sind ikka veel by maarja nuut</a>

Greef ja San Afra – "Night Moves On"

Produtsent Greef, kes varem teinud koostööd muuhulgas Jüri Pootsmanni ja Yonnaga, on tagasi soolosingliga. Värske loo südames on funk-astumine, mille peale ei pööritaks ilmselt ka Nile Rodgers silmi. "Tahtsime, et see lugu tekitaks tunde, nagu oleksid avastanud tolmuselt plaadipoe riiulilt vana vinüüli, aga kuuleksid seda esimest korda hoopis Ibiza tantsupõrandal," ütlesid Greef ja San Afra, kes on varem teinud koostööd ka singlil "Sleeping Cold".

Markus Kuusing, Kristjan Järvi, Nordic Pulse ja M Els – "Timebomb"

Kristjan Järvi teeb tümakat! Koos oma ansambliga Nordic Pulse ja produtsent Markus Kuusingu kaasabil on ta kokku pannud neoonvärvides ja sügavate bassidega, aga laias laastus üsna turvalise EDM'i põksumise, mida võiks vabalt ka keset päeva igas teises raadiojaamas mängida. Ennekõike juhatab see singel aga sisse Järvi korraldatava öise minifestivali Meelte Videvik.

Frankie Animal – "Lovin You"

Veelkord tuleb selgitada: kodumaine ansambel Frankie Animal ei ole mitte avaldanud uusversiooni Minnie Ripertoni legendaarsest, aga lootusetult ülekasutatud samanimelisest palast. Vastupidi, tegu on neljanda singliga nende sügisel ilmuvalt albumilt "Hearts" ning värske pala näitab taas, kuivõrd nutikalt Frankie Animali uus materjal on produtseeritud. "Lugu räägib armastuse otsimisest, ootamisest, ebakindlusest, samas ka armumise ilusast ja kergest tundest," ütles Jonas Kaarnamets, kes on ka uue loo sõnade autor.

Troye Sivan – "She's the Best"

Kuulan siiani tihti üle Troye Sivani 2023. aastal ilmunud albumit "Something To Give Each Other", kuna ta tahab seal kauamängival väga täpselt mingeid kaasaegse popmuusika hoovuseid. Sügisel on tal oodata uut plaati, esimene suutäis "She's the Best" jätab selja taha tantsulisuse ja laob vundamendiks hoopis kärisevad kitarrid. No mõistagi, Charli XCX on ka Sivani hea sõber ja nad on korduvalt koostööd teinud. Saab näha, kuhu ta siit edasi liigub. Vaadake ka videot, kus lööb kaasa sarnaselt Sivanile Austraalia juurtega Nicole Kidman.

Phoebe Bridgers – "Panorama"

Kas selle aasta kõige kõrgemalt hinnatud album? Erinevaid arvustusi koondav Album of the Year on tõstnud praegu plaadi selle aasta esikohale ning igati ootuspäraselt, sest ka Ameerika laulja-laulukirjutaja Phoebe Bridgersi eelmisel kaks plaati on kriitikute poolt palavalt vastu võetud. Koostöös superstaar-produtsent Jack Antonoffiga valminud kauamängival kuuleb tasast ja sissepoole pööratud indie folk'i, kuid seal ümber sillerdab kirev ja mitmekülgne elektrooniline produktsioon.

Jungle – "Sunshine"

Korduvalt Eestis esinenud briti ansambel Jungle on tagasi uue kauamängivaga ning kollektiivi pikaajalised austajad saavad siit täpselt seda, mida nad ootavad: muretut hea tuju kulgemist, mis oleks imeliselt sobinud ka paari päeva taguste lõputute päikesevarjutuse videote taustaks. Aga mis me toriseme: muu Euroopa kõrbeb kuumalaines, paneme ka korra silmad kinni ja kujutame siin kodumaises varasügises Jungle'i saatel ka ette, et tegelikult on väljas täispööretel suvi.

Erykah Badu ja The Alchemist – "Witch Doctor"

Neo soul'i ja RnB legend Erykah Badu annab uut muusikat nii harva välja, et iga uus lugu on omamoodi sündmus. Praegu on isegi üsna tihedaks läinud, sest alles umbes kuu tagasi lõi ta kaasa ka Steve Lacy uuel plaadil, värske soololugu koos The Alchemistiga on kuueminutiline ootamatult eksperimentaalne džässilik kulgemine, mis parimatel hetkedel kaotab täiesti kontrolli ja paneb tuhatnelja ootamatus suunas minema.

MJ Cole ja A. K. Paul – "Talk To Us"

Rõõm näha, kuidas briti tantsumuusika produtsent MJ Cole on leidnud oma karjääris uue käigu ja siseneb oma pikaaegse UK garage'i kogemusega julgelt ka popiareenile, sest samad rütmid saadavad suurt otsa sellest muusikast, mis praegu igapäevaselt ka kommertsraadiotest kõlab. Värske singel "Talk To Us" ei lähe õnneks mööda kergemat otseteed, vaid ragistab ka julgelt eksperimentaalsetel äärealadel.

Icona Pop – "Hurt"

Taas on meil käes Charli XCX'i suvi, aga kas me räägiksime üldse temast nii palju, kui poleks olnud Rootsi süntpopi duot Icona Pop, kellega ta tegi oma ilmselt siiani suurima pophiti "I Love It"? Õnneks on aga mõlemad artistid vahepealse 14 (!) aastaga edasi liikunud, sest ka Icona Popi värske kauamängiv "Ritual" ei vilguta mitte niisama värviliste tuledega, vaid segavad kokku üsna ootamatu kokteili.

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