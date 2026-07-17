Uue muusika reede: Noep, Säm, Travis Scott, Beck

Kesksuvine reede toob meile uued lood Noepilt, Sämilt ja Alikalt, aga ka Beckilt, Echo & The Bunnymenilt ja Carly Rae Jepsenilt.

Noep ja Nancy Rose – "Full Send"

Mõned nädalad tagasi saime Villemdrillemilt ja Triibupastalt 2026. aasta jalgpalli MM-i (mitteametliku) tunnusloo. Nüüd valmistas Noep koos Ameerika lauljatari Nancy Rose'iga tunnusloo Rally Estoniale. Lisaks lakkamatult kurve võtvale ja pedaali põhjas hoidvale produktsioonile on loos sobivalt sämpeldatud ka Ott Tänakut. "Ralli olemus on kiire, jõuline, ettearvamatu ja adrenaliini täis ning tahtsin, et ka lugu kannaks täpselt sama energiat. Minu jaoks peab üks õige rallihümn olema lihtsalt toores küte, selline, mis paneb gaasi põhja vajutama," rääkis artist ise.

Säm ja Alika – "Kissitavad silmad"

Sämi ja Alika esimene koos töö "Parasiit" osutus väga edukaks, nii et miks mitte uuesti proovida. Ja proovisidki. Seekord ei tehta aga eestikeelset slaavipoppi, vaid Steven Ilvese, Karl Birnbaumi ja Carlos Ukareda abiga on valminud hoopis raadio-house'i träkk. Sämi diskograafia kontekstis on see päris järsk pööre, ka Alika vokaal saab helgemates toonides produktsiooni peal teistsuguse kuma, aga oma esituses järgib Säm truult endiselt põhimõtet, et kui miski töötab, siis ei tasu seda muutma hakata.

Tommyboy ja Wiiralt – "Emotsoon"

Räppar Tommyboy ja kantriroki ansambel Wiiralt said maha ühise looga, mis ei ole ei räpilugu ega ka kantrokk, vaid raskemad riffid kannavad Tommyboy räpiread juba kuhugi hard rock'i lainele. Võib vist öelda ootamatust koostööst sünnib ka album "Greatest Splits", mis ilmub septembris.

Ansambel Tuulebant – "Röövlite pealik"

Ansambel Tuulebant avaldas 17. juulil oma esimese, kaheksast loost koosneva stuudioalbumi "Poisid, veel jõuame!". Albumil kõlavad tuttavad meloodiad Eestist ja ansambli lõõtspillimängija Richard Ott Leithami tõlgitud lood Kanadast ja Newfoundlandi piirkonnast. Ansambli ninamees Kert Krüsbani sõnul on albumi eesmärk tuua värskust rahvaliku tantsumuusika maailma, hoides samal ajal meeles ka vanu häid eesti lugusid.

Carly Rae Jepsen – "After All"

Carly Rae Jepseni septembris ilmuv album "Day and Night" saab olema 24 looga topeltalbum. Plaadinimest lähtuvalt on üks pool pühendatud päevale (day) ja teine ööle (night). Nagu ka esimene singel "On Wires", pärineb teine "After All" plaadi päikeselisemalt poolelt. Ja päikest siin mitte kuhugi kiirustavas disko-soul'is jagub, aga äkki mitte päris lõõskavat keskpäevast päikest, vaid pigem sellist augustikuu-õhtust ja ümaramat.

James Blake, Travis Scott ja Ludwig Göransson – "When I'm Home"

Reedel jõudis kinodesse Nolani uus suurfilm "Odüsseia", mida saadab ka ametlik filmimuusikaplaat. Suure-suure enamuse kahest tunnist moodustavad Rootsi helilooja Ludwig Göranssoni ("Oppenheimer", "Patused", "Must panter" jpm) dramaatilised seaded, albumi lõpus saavad sõna ka James Blake ja Travis Scott. Viimasega tegi Nolan koostööd ka osaliselt Tallinnas filmitud "Teneti" tarvis.

Steve Lacy ja Erykah Badu – "Pure colour"

Los Angelese produtsent-laulukirjutaja-laulja-räppar Steve Lacy avaldas reedel oma kolmanda albumi "Oh yeah?". Üks kolmest külaliselt on ka legendaarne Erykah Badu, kes ei lase "külalise"-staatusel ennast kuidagi piirata ja võtab (eeldatavasti siiski Lacy loal) kogu loo endale. Mis meil selle vastu saaks olla, kui Badu kolm minutit omaette kammer-RnB biidi peal igasuguste filtrite vahel lookleb.

Nia Archives – "Around Tha Bend"

Briti produtsent laulja, produtsent ja DJ Nia Archives avaldas reedel oma teise stuudioalbumi "Emotional Junglist". Plaadi peal teebki Nia jungle'ist poplugusid. Trummivoogude vahele on artist üles ehitanud nii hüperpopi lugusid, klassikalisemat briti attitude-poppi à la Lily Allen, aga ka indie't ja post-punki, nagu lool "Around Tha Bend".

Gracie Abrams – "Broke My Heart"

Gracie Abrams tuli välja oma kolmanda stuudioalbumiga "Daughter from Hell". Hollywoodi režissööri J. J. Abramsi võsuke andis oma varasema magamistoa-kitarripopiga indu Olivia Rodrigole tema esimeste hittide kirjutamiseks. Tänaseks on sellele üpris kummastav mõelda, arvestades kui palju suuremaks ja oma raamide sees mitmekülgsemaks on Rodrigo enda Abramsile väga sarnase tegelase arendanud. Täna Abramsit kuulates jääb mulje, et lisaks Taylor Swiftile (kellega jagatakse ka produtsenti Aaron Dessner) üritab ta elu eest olla ka Olivia Rodrigo, kuigi tegelikkus on hoopis vastupidine. Aga kellele Swiftist väheks jääb, siis siin on 56 minutit umbes-täpselt sama asja veel, võib-olla mõni serv on siin või seal rohkem, vägivalda ja mõni viide narkootikumidele. Aga tegelikult ikkagi umbes-täpselt sama asi.

Actress – "Overchord"

Septembris kuuleme ka Londoni eksperimentaal-elektrooniku Actressi uut albumit. Kolmanda singlina sellelt jagab Actress "Overchordi", mille suursugusus (muusikas, aga ka kohe siin all nähtavas visuaalis) on muljetavaldav. "Overchord" algab vaikse loop'e täis elektroonilise ballaadina, kasvatab siis endale külge house'i-trummi ja mõned sündikäigudki, aga emotsionaalses plaanis järeleandmisi ei tee.

Queens of the Stone Age – "Easy Street"

Möödunud aastal Eestiski esinenud USA rokkansambel Queens of the Stone Age andis välja uue loo. Ootamatult pehme, riffitu ja õhuline lugu on bändi esimene singel pärast 2023. aasta albumit. Josh Homme'i vokaale toetab taustal ka kantrilaulja Nikki Lane.

Beck – "In The Night"

Beck toob eesootavalt ilmuvalt albumilt esimese loona kuulajate ette keelpilliseadetega folki. "Ride Lonesome" ilmus septembris ja on Becki esimene album pärast seitsmeaastast pausi.

Echo & the Bunnymen – "Brussels Is Haunted"

Liverpooli indie-roki ansambel Echo & The Bunnymen murdis 12 aastat kestnud vaikuse ja teatas koos uue singliga, et 18. septembril ilmub bändi 15. album "Apples For Isaac".

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.